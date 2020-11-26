Українців стривожили різкі стрибки радіації по країні

Станом на 26 листопада, радіаційна ситуація в Україні перебуває у своїх звичних межах, однак у деяких регіонах вона була перевищена, про що інформували активісти.

Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру. Відзначається, що в 30 км зоні всіх атомних станцій у країні й зоні відчуження в Чорнобилі рівень радіації перебуває в межах своїх середньомісячних величин.

Однак у зоні ЧАЕС рівень забруднення становив 19 мікрорентген на годину. У селі Губиниха Дніпропетровської області – 608 мкР/год. Додамо, що безпечним вважається рівень радіації до величини, приблизно до 50 мкР/год. Але відзначимо, що на 11:00, 26 листопада, такого рівня забруднення в населеному пункті не зафіксовано.

Укргідрометцентр

Укргідрометцентр

Укргідрометцентр

"На пунктах спостереження радіометричної мережі НГМСУ та АСКРС у 30 км зоні навколо РАЕС, ХАЕС, ЗАЕС, ПУАЕС та територіях забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи (крім зони відчуження ЧАЕС), зареєстровані величини потужності експозиційної дози (ПЕД), які перебувають у межах своїх середньомісячних величин, що свідчить не тільки про відсутність нових аварійних ситуацій на ядерно небезпечних об’єктах України, а й про відсутність транскордонного перенесення через територію України радіоактивно забруднених повітряних мас, здатних змінити природний радіаційний фон", – відмічено в повідомленні.

Укргідрометцентр

Раніше екологічна група Save Dnipro у Facebook писала, що 17 і 18 листопада на станції моніторингу в Чорнобилі біля нового сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 різко підскочили показники радіаційного забруднення. Коливання також фіксувалися і 25 листопада.

Але пізніше заступник голови державного агентства з управління Зоною відчуження Максим Шевчук запевнив, що радіаційний фон у зоні відчуження не змінювався, а підвищення показників, які фіксувалися громадськими організаціями, трапилося через повірки датчиків.

"Існує автоматизована система контролю радіаційної обстановки ... Це відкрита інформація, нічого не приховується від суспільства. Але для того, щоб система працювала коректно, щорічно проходить стандартизована планова перевірка датчиків. Ці перевірки проходять із 1988 року", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чорнобилі перевірили рівень радіації після інформації про величезний сплеск. Пізніше було встановлено, що радіаційний фон у Чорнобильській зоні перебуває в межах допустимих рівнів.