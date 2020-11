Українців стривожили різкі скачки радіації по країні

<p style="margin:0cm 0cm 8pt">Станом на 26 листопада, радіаційна ситуація в Україні знаходиться в своїх звичних рамках, однак в деяких регіонах вона була перевищена, про що повідомляли активісти.</p>

<p style="margin:0cm 0cm 8pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span new="" roman="" style="font-family:" times="">Про це <a href="https://meteo.gov.ua/ua/33345/racpc/racpc_current_situation/" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">повідомляє</a> пресслужба Укргідрометцентру. Відзначається, що в 30 км зоні всіх атомних станцій в країні і зоні відчуження в Чорнобилі рівень радіації знаходиться в межах своїх середньомісячних величин.</span></span></span></span></span></span></p>

<p style="margin:0cm 0cm 8pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span new="" roman="" style="font-family:" times="">Однак <strong>в зоні ЧАЕС рівень забруднення становив 19 мікрорентген на годину. У селі Губиниха Дніпропетровської області – 608 мкР/год.</strong> Додамо, що безпечним вважається рівень радіації до величини, приблизно до 50 мкР/год. Але відзначимо, що на 11:00, 26 листопада, такого рівня забруднення в населеному пункті не зафіксовано.</span></span></span></span></span></span></p>

<div class="inline-gallery">

<div class="slide"><img height="486px" src="https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/11/26/screenshot43.png" width="785px" />

<div class="img-title-text">Описание:</div>

<div class="img-title">

<p> </p>

</div>

<div class="img-source-text">Источник:</div>

<div class="img-source">

<p>Укргидрометцентр</p>

</div>

<div class="img-alt-text">Alt:</div>

<div class="img-alt">

<p> </p>

</div>

</div>

</div>

<div class="inline-gallery">

<div class="slide"><img height="502px" src="https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/11/26/screenshot15.png" width="798px" />

<div class="img-title-text">опис:</div>

<div class="img-title">

<p> </p>

</div>

<div class="img-source-text">джерело:</div>

<div class="img-source">

<p>Укргідрометцентр</p>

</div>

<div class="img-alt-text">Alt:</div>

<div class="img-alt">

<p> </p>

</div>

</div>

</div>

<div class="inline-gallery">

<div class="slide"><img height="481px" src="https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/11/26/screenshot211.png" width="789px" />

<div class="img-title-text">опис:</div>

<div class="img-title">

<p> </p>

</div>

<div class="img-source-text">джерело:</div>

<div class="img-source">

<p>Укргідрометцентр</p>

</div>

<div class="img-alt-text">Alt:</div>

<div class="img-alt">

<p> </p>

</div>

</div>

</div>

<p style="margin:0cm 0cm 8pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span new="" roman="" style="font-family:" times="">"На пунктах спостереження радіометричної мережі НГМСУ та АСКРС в 30 км зоні навколо РАЕС, ХАЕС, ЗАЕС, ПУАЕС та територіях забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи (крім зони відчуження ЧАЕС), зареєстровані величини потужності експозиційної дози (ПЕД), які перебувають в межах своїх середньомісячних величин, що свідчить не тільки про відсутність нових аварійних ситуацій на ядерно небезпечних об’єктах України, а й про відсутність транскордонного перенесення через територію України радіоактивно забруднених повітряних мас, здатних змінити природний радіаційний фон", – відмічено в повідомленні.</span></span></span></span></span></span></p>

<div class="inline-gallery">

<div class="slide"><img height="355px" src="https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/11/26/screenshot33.png" width="538px" />

<div class="img-title-text">опис:</div>

<div class="img-title">

<p> </p>

</div>

<div class="img-source-text">джерело:</div>

<div class="img-source">

<p>Укргідрометцентр</p>

</div>

<div class="img-alt-text">Alt:</div>

<div class="img-alt">

<p> </p>

</div>

</div>

</div>

<p style="margin:0cm 0cm 8pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span new="" roman="" style="font-family:" times="">Раніше екологічна група Save Dnipro в</span></span></span> <span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><a href="https://www.facebook.com/savednipro/posts/905678936907195" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Facebook</a></span></span></span> <span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span new="" roman="" style="font-family:" times="">писала, що 17 і 18 листопада на станції моніторингу в Чорнобилі у нового сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 різко </span></span></span></span></span></span><strong>підскочили</strong> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><strong>показники радіаційного забруднення.</strong> Коливання також фіксувалися і 25 листопада.</span></span></span></span></span></span></p>

<div class="inline-gallery">

<div class="slide"><img height="386px" src="https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/11/26/screenshot52.png" width="515px" />

<div class="img-title-text">опис:</div>

<div class="img-title">

<p> </p>

</div>

<div class="img-source-text">джерело:</div>

<div class="img-source">

<p> </p>

</div>

<div class="img-alt-text">Alt:</div>

<div class="img-alt">

<p> </p>

</div>

</div>

</div>

<p style="margin:0cm 0cm 8pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span new="" roman="" style="font-family:" times="">Але пізніше заступник голови <strong>державного агентства з управління Зоною відчуження Максим Шевчук</strong> <a href="https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/3143437-radiacionnaa-obstanovka-v-zone-otcuzdenia-sootvetstvuet-norme-gazo.html" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">запевнив</a>, що радіаційна обстановка в зоні відчуження не змінювалася, а підвищення показників, які фіксувалися громадськими організаціями, трапилося через повірки датчиків.</span></span></span></span></span></span></p>

<p style="margin:0cm 0cm 8pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><em>"Існує автоматизована система контролю радіаційної обстановки ... Це відкрита інформація, нічого не приховується від суспільства. Але для того, щоб система працювала коректно, щорічно проходить стандартизована планова перевірка датчиків. Ці перевірки проходять з 1988 року",</em> – пояснив він.</span></span></span></span></span></span></p>

<p style="margin:0cm 0cm 8pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span new="" roman="" style="font-family:" times="">Як повідомляв</span></span></span></span></span></span> <a href="https://www.obozrevatel.com/ukr/" target="_blank">OBOZREVATEL</a>, у<span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""> Чорнобилі перевірили рівень радіації після інформації про величезну сплеску. Пізніше було встановлено, що радіаційний фон в <a href="https://www.obozrevatel.com/ukr/society/u-chornobili-terminovo-perevirili-riven-radiatsii-pislya-informatsii-pro-splesk-zabrudnennya.htm">Чорнобильській зоні знаходиться в межах</a> допустимих рівнів.</span></span></span></span></span></span></p>

Укргидрометцентр

Укргидрометцентр

Укргидрометцентр

Укргидрометцентр

Укргидрометцентр

Укргидрометцентр

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!