У МОЗ назвали умови для повторного локдауну в Україні

Олексій Тітофф Суспільство 11:09, 13.01.2021 Оновлено: 12:31, 13.01.2021

В Україні можуть повторно ввести жорсткий карантин (локдаун) за умови різкого зростання кількості хворих на коронавірус (COVID -19).

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначив, що критичною оцінкою буде приблизно 30 тисяч нових заражених на добу.

"Якщо буде різке зростання захворюваності на коронавірус. Йдеться про можливість медичної системи. Якщо ми прив'язуємося до кількості, то це близько 30 тисяч хворих. Однак це і кількість госпіталізованих, і кількість важких пацієнтів, і зростання – з якою швидкістю воно відбувається", – пояснив глава МОЗ.

Також Степанов зазначив, що поточний локдаун ввели, щоб зменшити кількість можливих контактів після новорічних свят. Також він запевнив, що карантин, чинний до 24 січня, не припинятимуть.

"У такому режимі, який діє до 24 січня (подовжувати. – Ред.), немає сенсу. Це має бути логічно та відповідати законам епідеміології", – підкреслив чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр Максим Степанов відповів на головні питання про локдаун в Україні.

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