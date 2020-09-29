У Кропивницькому чоловік звинуватив ексдружину у викраденні сина: тримала в авто 12 годин

У Кропивницькому мати викрала 7-річного сина Єгора Твердохліба, і 12 годин протримав його в автомобілі з озброєними людьми.

Пізніше хлопчика два години протримали під будівлею суду, не давши йому виступити на засіданні. Про порушення прав дитини розповів його батько Андрій Твердохліб, передає "СтопКор".

Чоловік повідомив, що ще в січні його колишня дружина відвела сина зі школи посеред уроку. Для цього жінка найняла озброєних охоронців з фірми "Самсон" за 5 тисяч гривень.

Андрій Твердохліб

"Я не хотів йти зі школи 15 січня. Дядько Толя зайшов до класу і притримав двері. Потім увірвалася Марина і за нею зайшла мама. Потім до мене підбігли, взяли і понесли в чорну машину. Пристебнули і відвезли. Попереду сиділи чоловіки з "калашем" і пістолетом, які перезаряджали зброю. Коли був в машині – було дуже страшно. Я злякався, що переді мною заряджали "калаш", я бачив зброю. Якісь невідомі дядька сиділи переді мною", – згадувала дитина.

Хлопчик зазначив, що він провів в замкнутій машині близько 12 годин. За весь цей час його навіть не випускали в туалет.

"Що це були за люди? Я не знаю. 12 годині я провів в машині. Я сходив в баночку. Марина і мама не випускали мене. Я просився в туалет", – розповів Єгор.

Єгор Твердохліб

Хлопчик додав, що хоче жити з батьком. Суд постановив матері не переслідувати дитину. На даний момент у справі про викрадення йдуть суди.

"Маму не хочу бачити. Мене з татом все влаштовує. Я хочу з ним жити", – говорив хлопчик.

Відзначимо, що дитина повинна була виступити в Кропивницькому апеляційному суді, куди його з подачі матері викликали на допит в якості свідка. Батько доставив сина до Святошинського районного суду Києва, де повинен пройти відеозв'язок. Однак Єгор з батьком прочекали декілька годин під будівлею суду, але їх так і не викликали на допит. Суддя на прохання адвоката матері задовольнив відмову в допиті.

На думку колишнього чоловіка, жінка сподівалася, що син не з'явиться, проте хлопчик сам захотів піти на засідання, щоб розповісти подробиці свого викрадення.

"Вона сподівалася, що син не з'явиться, але Єгор сказав, що сам хоче дати свідчення, і прийшов на засідання суду. Коли ми приїхали, дитина дві години чекав. Трійка суддів, яка розглядала справу, на прохання адвоката матері відмовила в допиті свідка", – розповів Твердохліб.

Пізніше вся трійка суддів заявила самовідвід. Твердохліб вважає, що в діях суду є упередженість і порушення прав дитини. Юристи чоловіки відзначили, що суд порушив українське та міжнародне законодавство. Адвокати мають намір скаржитися на суддів до Вищої ради правосуддя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві двоє чоловіків вирвали у матері з рук 10-місячної дитини і втекли з ним.