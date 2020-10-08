У Харкові трапився колапс через COVID-19: хворі лежать у коридорах

У Харкові через складну ситуацію з COVID-19 лікарні заповнені хворими, а додаткові місця облаштовують у коридорах. Усього в місті – 811 пацієнтів із пневмонією, 667 з них із коронавірусом.

Про це повідомила заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, передає "Суспільне".

"Заповнюваність весь час 100%. Але йде динамічна зміна людей: одного виписали, тут же на це ліжко поклали іншу людину. Ліжка не пустують. Є навіть ситуації, коли людина може трохи почекати в приймальному відділенні, поки випишеться і поїде людина, яка лежить на ліжку", – розповіла вона.

Чиновниця зазначила, що в міській лікарні №18, розрахованій на 50 ліжок, 7 жовтня перебувало 53 пацієнта. А в розрахованій на 140 ліжок лікарні №13 – перебувало 150 пацієнтів. У міській клініці №25 проведуть киснепровід (зараз там 27 ліжок мають доступ до кисню з 190 загальної кількості). Також додаткові 60 ліжок планують відкрити в лікарні №17, провести киснепровід на 8 і 9 поверхах. Усього в лікарні буде 190 ліжок.

"Вони дістали вже всі ліжка, які були приховані в приміщеннях складських. Ліжка стоять у коридорах, також у холах, де є місця", – додала вона.

Горбунова-Рубан попередила, що ймовірно кількість заражених тільки зростатиме. За її словами, зараз удома лікуються 5800 харків'ян, 287 з них мають підтверджений COVID-19, але хворіють безсимптомно. Серед хворих 474 дитини й 257 медиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Україні вперше виявили понад 5 тисяч хворих на COVID-19 за добу.