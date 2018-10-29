Успешные стратегии развития бизнеса на рынке онлайн-обучения

Стоит начать с того, что некоторые важнейшие точки роста лежат не в продвижении уже полностью готового продукта, как многие думают в первую очередь, а на этапе его формирования и подготовки к полноценному запуску.

Прежде чем давать массированную рекламу и расширять штат в расчете на лавину заявок от клиентов, первым делом обязательно проводите тест каждого нового продукта, чтобы на практике убедиться, что представители выбранной вами целевой аудитории действительно готовы за него платить, причем по той цене, которую вы считаете оптимальной. Подготовьте посадочные страницы, запустите минимально достаточную рекламу, проанализируйте отдачу и объективно оцените, можете ли вы получать нужное количество потенциальных клиентов.

Также вам необходимо понять, какой способ продаж лучше всего подходит под ваш продукт. В образовательном онлайн-бизнесе чаще всего оптимальным форматом является вебинар. Именно посредством вебинара, посвященного актуальной для вашей аудитории теме, автор может донести проблематику и описать преимущества своего курса, сразу в прямом эфире продемонстрировать потенциальным клиентам проверенные методы решения тех или иных задач, доказать свою экспертность и лично получить обратную связь как по содержанию вебинара, так и по продукту.

Разумеется, вы можете выбрать любой другой метод для первичной продажи вашего продукта. В любом случае, самое главное - в итоге получить четкое практическое подтверждение того, что выбранная вами воронка работает и с ее помощью действительно удается продавать ваш основной продукт.

Лишь после того, как вы доказали жизнеспособность вашего продукта, стоит уделить более пристальное внимание ряду организационных деталей, которые определяют вашу готовность к работе с клиентами. В частности, убедитесь, что у вас достаточно специалистов для обработки предполагаемого количества заявок, что на ваших банковских счетах нет лимитов по приему средств, что вебинарные комнаты технически способны принимать всех желающих и т.д.

Когда у вас есть проверенный продукт, работающая схема его продажи и налажена организационная составляющая, пора плотно прорабатывать инструменты для более активного привлечения клиентов и увеличения продаж.

Выбор рекламных инструментов очень сильно зависит от вашей ниши, поэтому все традиционные рекомендации стоит оценивать критически. К примеру, еще недавно, по общему мнению, хороший эффект давала реклама в поисковых системах и таргетинг в ВК, однако сегодня эти каналы далеко не во всех случаях дают желаемый результат.

По состоянию на сегодняшний день, куда более действенным будет пост или сториз от лидеров мнений. Популярность блогеров сейчас на пике, к ним прислушиваются тысячи людей, среди которых могут быть ваши потенциальные клиенты. Если правильно подобрать лидера под тематику продукта, то его пост легко может стать источником сотен заявок для вас.

По схожему принципу работают и большие тематические группы в социальных сетях. В них собраны люди, которых объединяют общие цели или интересы, поэтому вам необходимо лишь найти сообщество с аудиторией по тематике вашего продукта и грамотно подойти к размещению. Этот канал также не настолько на слуху, поэтому им часто пренебрегают, однако его включение в стратегию продвижения может привести к существенному увеличению продаж вашего продукта.

Еще один весомый источник клиентов сегодня – телеграм-каналы. В них также аккумулируются аудитории по интересам, поэтому ваша реклама на таких площадках будет куда эффективнее, чем просто баннера в интернете. А аудитории в Телеграм уже более чем достаточно для того, чтобы только оттуда без особых усилий делать поток заявок на участие в вебинарах и платные продукты.

Как вы понимаете, каналы привлечения клиентов могут быть разными и перечисленными выше дело отнюдь не ограничивается, однако вне зависимости от выбранных инструментов всегда делайте полноценную подготовку вашего продукта и организацию технической стороны маркетинга и продаж. Иначе любая реклама будет быстро терять свою эффективность, если ваш проект не функционирует так, чтобы клиенты видели во всем качество, профессионализм и стремление нести пользу.