Степанов закликав українців перестати їсти антибіотики
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов закликав українців не приймати безконтрольно антибіотики.
Про це він повідомив в середу, 9 грудня, на брифінгу. Чиновник зазначив, що ліки потрібно приймати тільки за призначенням лікаря.
"В Україні споживання антибіотиків за деякими групами зросло в 5-6 разів. Українці почали приймати ліки не за призначенням лікаря, а самостійно без будь-яких підстав для прийому антибіотиків. Нагадаю, що антибіотики резистентні, тобто людина просто приймаючи ліки, не зможе покращувати свій стан здоров'я. Вони просто не будуть діяти, якщо їх просто вживати так безконтрольно", – пояснив глава МОЗ.
Степанов підкреслив, що в протоколі МОЗ чітко вказано, в яких випадках потрібно приймати антибіотики при коронавірусі (COVID-19).
"Ці ситуації в основному пов'язані з випадками госпіталізації в лікарню. Не треба їсти антибіотики", – акцентував він.
Також міністр запевнив, що в Україні лікарні забезпечені антибіотиками, а деякі навіть двох-трьох місячним запасом.
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