Неприятное поражение в Голландии

Последним препятствием на пути в групповой этап ЛЧ у Динамо лежал через Амстердам, где киевлян ожидал очень неприятный и сильный соперник!

В этом раунде отбора чувствуется настоящая ЛЧ, тут тебе и эмблема в ТВ трансляциях, и гимн перед матчами – чтоб футболисты УЖЕ чувствовали себя причастными к этому сильнейшему на планете клубному турниру.

Ну, команды и начали с места в карьер, забив два быстрых гола уже в дебюте матча. Открыли счёт хозяева – Ван де Бек забил после навеса Зиеша и скидки Тадича. Бойко же мог сыграть и лучше… Однако Динамо уже на 16-й сравняло счёт - помог стандарт. После подачи углового Кадар пробил, вратарь его удар потащил, но вот незадача, отбил недалеко прямо на Кендзёру, который и добил мяч в раму 1-1!

Такой счёт Аякс явно не устраивал, и команда попёрла вперёд, подгоняемая своими зрителями. Динамовцы же при любом удобном случае пытались выбежать в контру, иногда удавалось, но постоянно чего-то не хватало… Амстердамцы, ощущая поддержку «родных стен», постоянно нагнетали, вешали, простреливали, иногда просто пёрли, в наглую, с мячом в штрафную, игра держала в напряжении практически постоянно!

Но в итоге гол хозяев пришёл оттуда, откуда не ждали – Зиеш подработал себе под левую – пробил, мяч, конечно, шёл в створ, но Бойко бы потянул, если б не голова Кадара… 2-1, и гол, конечно, нелепейший.

Это взятие ворот немного обескуражило киевлян, и пока они были в таком состоянии Аяксу до конца тайма удалось забить ещё разок – Тадич замкнул прострел шустрого левого защитника-латераля Тальяфико – и счёт стал 3-1, что Динамо устраивать никак не могло, поди, отыграй у этих голландцев 2 гола… И это при условии, что до конца этого матча амстердамцы не забьют ещё.

Во второй половине Аякс был уже не пёр танком на ворота гостей, но полностью инициативу динамовцам хозяева старались не отдавать, временами выстреливая моментами. «Аяксиды» умело меняли темп игры, стараясь не отдавать все силы в этом матче, а как же они играли в короткий пас…

И как же хороши были Тадич с Зиешем…Настоящие двигатели команды.

Что касается моментов, то у Динамо был момент Буяльского, но де Лигт вынес мяч с ворот, зато у красно-белых были голевые моменты имени Хунтелаара (дважды) и убийственный момент всё того же Зиеша, когда он, раскрутившись вокруг своей оси, «поцілив» в штангу. А началось всё с ошибки Бойко…

Что касается перспектив на ответный матч – их мягко говоря, мало. Забить два гола подопечные Хацкевича ещё смогут, а вот не пропустит ли оборона… Есть сомнения, особенно когда смотришь на полузащиту и нападение Аякса – Тадич, Хунтелаар, Зиеш а в полузащите даже не знаешь кто круче - Шёне, Де Йонг или Де Лигт! Да все они классные игроки, да ещё и чувствуют друг друга отлично…

Шанс Динамо видится только в родной арене – там всё же будет другая игра, а также в том, что амстердамцы - команда играющая – дают играть и себе, и другим - за это можно попробовать зацепиться. Будем верить!