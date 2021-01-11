ЧС-2021 із хокею: Лукашенко розповів про невдоволення Європи через демократію у Білорусі

Олександр Чеканов Хокей 18:28, 11.01.2021 Оновлено: 18:51, 11.01.2021
Олександр Лукашенко на зустрічі з Рене Фазаль
Белта

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що для перенесення з Мінська чемпіонату світу з хокею немає жодних причин, оскільки в країні безпечна ситуація.

Така заява політика пролунала на його зустрічі з главою Міжнародної федерації хокею (IIHF) Рене Фазель. За словами Лукашенка, європейські лідери незадоволені кризою у Білорусі через "розвиток демократичних процесів".

"Хочу запевнити, що жодної небезпеки ані з яких питань у Білорусі немає і не буде – ані щодо коронавірусу, ані з погляду політичної безпеки або фізичної безпеки людей, які живуть тут або приїжджають. У нас протестувальники та інші незадоволені не штурмують урядові установи і капітолії, у нас абсолютно нормальна обстановка з точки зору розвитку демократичних процесів. І це головна причина невдоволення окремих політиків в Європі Білоруссю", – цитує політика Белта.

Зазначимо, що раніше Латвія відмовилася від проведення ЧС-2021 разом із Білоруссю через дії режиму Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, в Білорусі після виборів 9 серпнів почалися масові протести через результати голосування, згідно з якими Лукашенко нібито отримав 80% голосів. За цей час силовики затримали десятки тисяч громадян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко висловився про президента України Володимира Зеленського, назвавши його таким, який усьому вчиться, здоровим і нормальним.

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