Синоптикиня пообіцяла повернення тепла в Україну: прогноз погоди на завтра

В Україні 23 квітня очікується сонячна, тепла та маловітряна погода. І тільки на сході пориви можуть досягати сильних 15 м/с.

Про це в прогнозі на своїй сторінці у Facebook написала синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, антициклонна смуга з трьох братів Odilo витягнеться з Атлантики через Німеччину та Польщу до України і зумовить у своїй зоні впливу суху погоду.

Тож в четвер у нашій країні розпочнеться відчутне потепління. Впродовж дня температура повітря становитиме вже комфортніші +12… +17 градусів.

23 квітня в Україні потепліє

І тільки вночі передбачається +2… +6, місцями навіть із заморозками до-3 градусів.

Вітер 23 квітня очікується в Україні ще північно-західного напрямку, а в п’ятницю, 24 квітня, почне переходити на південно-західний.

Карта погоди в Україні 23 квітня Facebook/Наталія Діденко

У Києві в четвер теж буде без опадів і тепло, до +17 градусів, вітер із заходу, північного заходу, 5-10 м/с.

"Надалі потепління посилиться. Результативніші дощі очікуються у суботу, 25-го квітня. Вони пройдуть практично повсюди, окрім південної частини України", – обнадіяла синоптикиня.

Антициклонна смуга Facebook/Наталія Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики прогнозують, що до кінця квітня погода в Україні буде нестабільною, очікується навіть сніг.