Синоптикиня пообіцяла повернення тепла в Україну: прогноз погоди на завтра

<p>В Україні 23 квітня очікується сонячна, тепла та маловітряна погода. І тільки на сході пориви можуть досягати сильних 15 м/с. </p>

<p>Про це в прогнозі на своїй сторінці у Facebook написала синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, антициклонна смуга з трьох братів Odilo витягнеться з Атлантики через Німеччину та Польщу до України і зумовить у своїй зоні впливу суху погоду.</p>

<p>Тож в четвер у нашій країні розпочнеться відчутне потепління. Впродовж дня температура повітря становитиме вже комфортніші +12… +17 градусів.</p>

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<p class="inline-img__title">23 квітня в Україні потепліє</p>

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<p>І тільки вночі передбачається +2… +6, місцями навіть із заморозками до-3 градусів.</p>

<p>Вітер 23 квітня очікується в Україні ще північно-західного напрямку, а в п’ятницю, 24 квітня, почне переходити на південно-західний.</p>

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<p>Карта погоди в Україні 23 квітня</p>

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<p>Facebook/Наталія Діденко</p>

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<p>У Києві в четвер теж буде без опадів і тепло, до +17 градусів, вітер із заходу, північного заходу, 5-10 м/с.</p>

<p><em>"Надалі потепління посилиться. Результативніші дощі очікуються у суботу, 25-го квітня. Вони пройдуть практично повсюди, окрім південної частини України"</em>, – обнадіяла синоптикиня.</p>

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<p>Антициклонна смуга</p>

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<p>Facebook/Наталія Діденко</p>

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<p>Як повідомляв <a href="https://www.obozrevatel.com/"; target="_blank">OBOZREVATEL,</a> синоптики прогнозують, що до кінця квітня <a href="https://www.obozrevatel.com/ukr/society/snig-dosch-i-zamorozki-sinoptik-rozpoviv-yakij-pogoda-bude-do-kintsya-kvitnya.htm"; target="_blank">погода в Україні буде нестабільною</a>, очікується навіть сніг.</p>

Facebook/Наталія Діденко

Facebook/Наталія Діденко

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