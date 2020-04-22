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22 квітня • оновлено в 13:08
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Марина Ліснічук

Синоптикиня пообіцяла повернення тепла в Україну: прогноз погоди на завтра

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<p>В Україні 23 квітня очікується сонячна, тепла та маловітряна погода. І тільки на сході пориви можуть досягати сильних 15 м/с.&nbsp;</p>

<p>Про це в прогнозі на своїй сторінці у Facebook написала синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, антициклонна смуга з трьох братів Odilo витягнеться з Атлантики через Німеччину та Польщу до України і зумовить у своїй зоні впливу суху погоду.</p>

<p>Тож в четвер у нашій країні розпочнеться відчутне потепління. Впродовж дня температура повітря становитиме вже комфортніші +12&hellip; +17 градусів.</p>

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<p class="inline-img__title">23 квітня в Україні потепліє</p>

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<p>І тільки вночі передбачається +2&hellip; +6, місцями навіть із заморозками до-3 градусів.</p>

<p>Вітер 23 квітня очікується в Україні ще північно-західного напрямку, а в п&rsquo;ятницю, 24 квітня,&nbsp;почне переходити на південно-західний.</p>

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<p>Карта погоди в Україні 23 квітня</p>

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<p>Facebook/Наталія Діденко</p>

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<p>У Києві в четвер теж буде без опадів і тепло, до +17 градусів, вітер із заходу, північного заходу, 5-10 м/с.</p>

<p><em>&quot;Надалі потепління посилиться. Результативніші дощі очікуються у суботу, 25-го квітня. Вони пройдуть практично повсюди, окрім південної частини України&quot;</em>, &ndash; обнадіяла синоптикиня.</p>

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<div class="slide"><img src="https://i.obozrevatel.com//gallery/2020/4/22/9425271733679310065701874766090741258649600o.jpg"; />

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<p>Антициклонна смуга</p>

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<p>Facebook/Наталія Діденко</p>

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<p>Як повідомляв&nbsp;<a href="https://www.obozrevatel.com/"; target="_blank">OBOZREVATEL,</a>&nbsp;синоптики прогнозують, що до кінця квітня <a href="https://www.obozrevatel.com/ukr/society/snig-dosch-i-zamorozki-sinoptik-rozpoviv-yakij-pogoda-bude-do-kintsya-kvitnya.htm"; target="_blank">погода в Україні буде нестабільною</a>, очікується навіть сніг.</p>

Facebook/Наталія Діденко

Facebook/Наталія Діденко

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Теги
синоптик погода
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