Скріпальскоє дєло і двоякість дій Заходу. Так – правильній позиції Президента України! Ні – непрофесіоналізму його владних соратників! P. S.

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Туреччина, котра на словах підтримує територіальну цілісність України, порушену російською агресією, на ділі активно сприяє Росії в будівництві газогону «Турецький потік», перша гілка якого вже збудована, у обхід української землі.

Сім нідерландських компаній, не дотримавшись і так слабких європейських антиросійських санкцій, запроваджених, зокрема, й самими Нідерландами в рамках спільної відповіді ЄС на московитську збройну агресію проти України, допомагали Росії збудувати до окупованого Московщиною українського Криму незаконний міст через Керченську протоку, котрий Московському Кремлю без сприяння різних західних компаній встановити самостійно було би надзвичайно важко.

Німеччина, запровадивши, як член ЄС, антиросійські санкції на підтримку України, одночасно всіма силами помагає Росії реалізувати газопровід «Північний потік-2» мимо української території.

Угорщина, належачи до ЄС, разом із Росією безпідставно тероризує Україну через мовну статтю Закону «Про освіту».

Та, крім названих, ще й декотрі інші європейські країни, вже згадувані у даному матеріалі, схожим чином «дружать» з Україною.

Але, на мій погляд, і оцих наведених угорі прикладів достатньо, щоб українці зрозуміли справжню сутність подібних «друзів» України.