Обстрел Донецкой фильтровальной станции, или снова виноваты ВСУ

Тысячи предупреждений ежедневно исходят, что от Западных стран, что от Украины, но Захарченко, с его свитой, никак этого понять не могут. Не могут понять, что, затапливая шахту «Юнком», в которой во времена Советского Союза проводили ядерные испытания, вырезая насосное оборудование с других шахт, приведет к заражению почвы радиоактивными материалами, к выбросу метана и серы в подвалы жилых домов. Вся флора и фауна будет разрушаться на глазах, так как водные ресурсы будут нести в себе ядовитые вещества. Все сельскохозяйственные культуры будут непригодны в пищу. Донбасс сидит на пороховой бочке, о которой власти прекрасно знают, но зачем «пилить ветку на которой сидишь – до сих пор непонятно.

Очередным гвоздём в крышку гроба Донецкого и Луганского региона стало решение Захарченка о закрытии Донецкой фильтровальной станции. В пророссийских и республиканских СМИ, как всегда, обвиняют в таком решении Украину. Якобы ВСУ обстреляло колонну работников станции, и теперь из-за этого на протяжении нескольких дней, производилась эвакуация всего персонала станции, завершение ее работы и дальнейшая консервация. Спустя некоторое время станция снова возобновила свою работу. Оказалось, что обстрела со стороны ВСУ, как такого и вовсе не было, единственные комментарии по поводу обстрела исходили от самих рабочих учреждения, но, почему-то никто из них толком не мог обозначить сторону, откуда прилетели очередные снаряды. На сегодняшний день, Захарченко снова не дает покоя ДФС и она до сих пор потерпает от обстрелов.

Начнем с самого абсурдного утверждения: даже если работников и обстреляли не на фильтровальной станции (хотя какие это работники ездят колонной на работу? ДФС – это не Авдеевский «Коксохим», где работают сотни рабочих, да и может на том пути не совсем колонна работников ехала, а военных? Да и не в этом суть…), тогда зачем закрывать всю станцию? Зачем убирать весь персонал и останавливать работу? Какой в этом смысл, если конфликтная ситуация не коснулась самой фильтровальной станции?

Теперь факт №2: Зачем Украине умышленно уничтожать станцию, если кроме Донецка и Ясиноватой, которые подконтрольны бандформированиям Захарченка, она питает водой Авдеевку и близлежащие населенные пункты, которые находятся на Украинской стороне по линии разграничения? Украина также заинтересована в функционировании Донецкой фильтровальной станции, так как и ее граждане подвергаются большому риску.

В связи с вышеупомянутым, пока окончательная мысль наводит на то, что Захарченко сам не может восстановить ДФС. Денег на восстановление не хватает, точнее, были распилены между «своими». Станция уже и так дышала из последних сил, пробы воды, исходящей из ДФС в дома граждан, уже давно показывала опасные результаты. Скорее всего, предприятие приказало больше не жить, так как нужно платить зарплаты рабочим, делать тотальный ремонт фильтровальных агрегатов и т.д., на что, очевидно, денег нет.

Каким нужно быть человеком, чтоб из-за собственной жадности и бестолковости сводить жизни людей на нет? Зачем превращать Донбасс в новый «Чернобыль» с еще ужаснейшими последствиями? Зачем пытаться перекинуть всю вину на «своего недруга», если все факты и доказательства обстрелов напрямую указывают на сторону незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР»? А… хотя, простите, его это не совсем интересует. Он, как и Плотницкий и его наследник, Пасечник, при выполнении «своей миссии» и «миссии Кремля», с легкостью и без чувства вины убежит к «Восточному соседу», где будет жить припеваючи и не думать о том, что останется после него…