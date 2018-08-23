Зростання популярності "Шведських демократів" є великою трагедією для Швеції, яка стала прикладом того, як люди різних культур можуть благополучно жити разом. Незважаючи на видатні для країн Євросоюзу успіхи в інтеграції мігрантів, політика мультикультуралізму і толерантності, яку проводить уряд, все частіше піддається сумніву з боку деструктивних націоналістичних сил. Як би не намагався Йіммі Окессон надати партії "Шведські демократи" людське обличчя, за декларованими цінностями вона не дуже відрізняється від своїх неонацистських родоначальників: "Партії прогресу" та руху "Збережемо Швецію шведською". При цьому небезпечність політичної діяльності "Шведських демократів" полягає не тільки в спекуляціях на тему біженців, але також і в прагненні до того, щоб поставити під сумнів доцільність членства Швеції в Євросоюзі, вихід із якого очевидно не входить до інтересів більшості шведських громадян.

Незважаючи на маргінальність прихильників та ксенофобську риторику, "Шведські демократи" після успішних для себе парламентських виборів в 2014 році змогли зміцнити свою популярність і зараз можуть отримати до 20% голосів на виборах в Риксдаг. Багато хто пов'язує зростання рейтингу партії з невдачами "Соціал-демократичної партії" в економічній і соціальній сферах чи популярністю серед населення "жорстких" ініціатив "Шведських демократів" в міграційній політиці. Насправді ж ключ до успіху полягає в активному співробітництві представників партії з російськими хакерськими угрупованнями. Шлейф звинувачень в контактах з Росією не залишив "Шведських демократів" навіть після розколу в 2015 році. І, як виявляється, не даремно. З'явилися нові докази співробітництва росіян з Йіммі Окессоном.

Держсекретар США Майк Помпео повідомив Міністру закордонних справ Польщі Яцеку Чапутовічу про всеохоплюючу підтримку "Шведських демократів" з боку Кремля перед майбутніми виборами в риксдаг. Москва хоче зміцнити свій вплив в Скандинавії і розраховує на те, що в подальшому націоналісти отримають більше місць вже в Європарламенті. Швидше за все, різке збільшення фінансування передвиборчої кампанії "Шведських демократів" на попередніх виборах в Європарламент також мало місце завдяки підтримці з боку Росії.

В свою чергу глава ультраправих у Франції Марін Ле Пен також не обійшла увагою передвиборчу кампанію "Шведськіх демократів". Вона особисто запевнила Йіммі Окессона в тому, що вона відправить спостерігачів від "Національного об'єднання" на вибори в Риксдаг, допоможе "Шведським демократам" з агітаторами та профінансує їхню виборчу кампанію.

Таким чином, Росія і ультраправі європейські сили нахабно втручаються безпосередньо в шведські вибори, результатом яких може стати серйозна політична криза не тільки в Швеції, але також і в Євросоюзі в цілому, де деструктивні націоналістичні партії чекають успіху "Шведських демократів" для подальшої консолідації своїх зусиль.

Звичайно, "Шведські демократи", передбачаючи можливе викриття, поспішили попередити про появу в ЗМІ брехливих чуток про їхні зв'язки з Росією. Але після таких наочних доказів співробітництва націоналістів з російськими хакерами більш немає сумнівів, що партія Йіммі Окессона, який удає з себе головного захисника Швеції, зраджує національні інтереси, ставить під загрозу державну безпеку та суверенітет країни заради вдалого виступу на виборах в риксдаг.