"ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ФЕНТЕЗИ ПУТИНА: или КТО дурачит хозяина Кремля "

Их - не много - подлинно знаковых кремлевских идеологов и серых кардиналов российской пропаганды, гипнотически нашептывающих своему хозяину заезженные мантры уникальной стратегии русской жизни, русской войны и русской политики. Господин Фурсов -один из таковых. Господа Катасонов, Ивашов и прочие - в подмастерьях у оного. Точнее на ролях идеологических вертухаев, втискивающих свои новые идеологемы в контекст "3D шахмат".

Сам господин Фурсов давно и небезуспешно специализируется на теме,так называемой политики "3D шахмат", понимая под этим слоганом- управляемый (вестимо Кремлем) и создаваемый Москвой хаос геополитических ситуацийи,некой игры "не по-правилам". Тот самый хаос,при котором в выигрыше всегда - инициатор и автор непредсказуемости таких шагов. В проигрыше - всегда жертва,не ожидающая от соперника подобной "игры не по-правилам".....

Нет,с самой благородной игрой новоявленные русские 3D ничего общего не имеют. Имеют с историей Остапа Бендера,потерпевшего полное фиаско в организованном им турнире в Васюках и, под финиш своего разоблачения,швырнувшего горсть фигур в физиономию соперника...

Проще говоря в Кремле давно используют политический дебош и непредссказуемость собственных политических поступков,как вполне приемленую Кремлем стратегию одиозного международного поведения. Как новое "оружие". Именно непредссказуемого и именно осознаваемо-одиозного поведения.

Мораль сего действа проста - мы, как угодно эпатируем "вечно слабый Запад" и этим ставим его в ситуацию неопределенности и растерянности. Мы, как можем, бросаем этому вечно прагматичному Западу очередной нонсенс своевольного поведения и решения и этим ставим его в тупик. Мы - терзаем эту одряхлевшую тетку-Европу любыми выходками своего политического шоу и этим-побуждаем (заставляем) ее соглашаться на любой дискурс на наших русских условиях...Мы -встреваем в любые геополитические авантюры и этим показываем Западу, что мы - ВНЕ ихних норм геополитического поведения. Мы просто ставим своего соперника в шок непонимания алогичности нашего поведения . Мы - отбрасываем всякие условности, договора и принятые нами обязательства. И этим показываем, что ИГРА будет всегда на нашей стороне....

О, да! Мы - русскиe, играем в ваши мировые шахматы. Как играл в них ваш старик Бжезинский. Но при этом, мы берем на себя право, наглость и понтовизм -ходить любой фигурой как нам вздумается... А уж вам тогда - чесать свои затылки и раздумывать, что бы это значило... Главное - мы всегда будем для вас непредссказуемыми, а значит не по-вашим прогнившим зубам. И так изматывать вас мы - русские, можем сколь угодно долго.....

Развязанная нами война с "братской" Украиной - наша игра в наши "3D"... Воровство Крыма - наш ход в наших русских шахматах. Сирия, кибератаки на США, взломы сетей,отрицалово всего и насмешка над всем, что выработанно цивилизацией и этикой отношений - наша новая "русская фишка" старой игры. От нас ожидают правил? Не дождетесь!! Ибо правила устанавливаем мы. Их название - непредссказуемость. Их методология - отрицание нами всего, что нам невыгодно. Да, мы - Остапы - необендеры, способные швырнуть горстью фигур в любую физиономию... Мы-именно такие на сегодня!!!

Так или приблизительно так господин Фурсов рассуждает и советует своему кремлевскому патрону поступать. Во всех своих "трудах" обласканного аналитика он выдает сей политический оксюмор за "новизну" русского подхода. Это фентези от геополитики - за "новое оружие России". Увы, но серый кардинал Кремля - просто бессовестно плагиатствует в желании создать России путь доминирования над Западом. В чем суть такого доминирования ??

Для иллюстрации понятия глобального доминирования можно привести Концепцию многоуровнего распределения силы, разработанную известным американским политологом,профессором Гарвардского университета Дж.Наем-мл. В этой работе политика Соединенных Штатов в современном мире сравнивается со сложной игрой в трехмерные шахматы (complex three dimensional chessgame), а не с типичной для времен холодной войны плоской шахматной доской Бжезинского. Это образное сравнение означает,что и партнеры, и тем более противники США далеко не всегда должны представлять себе,как формируется реальная американская политика и какие именно шаги она может себе позволить. Иначе говоря,играя в современные политические трехмерные шахматы,Соединенные Штаты хотели бы выйти за рамки "правил",сложившихся в международном сообществе после Второй мировой войны,и иметь право делать такие ходы,которые просто недоступны любому другому игроку.(Например эмитировать практически неограниченное количество платежных средств,располагать уникальной космической разведкой и навигацией, контролировать глобальный информационный трафик с помощью сверхмощных интегральных поисковых систем и т.д.).

Кстати. В 1970-1980-е гг.американский полковник (летчик ВВС) Дж.Бойд предложил "Стратегическую концепцию" цикла: наблюдение, формулировка задачи,принятие решения,действие (observe-orient-decide-act). Позже она получила название-"Петля Бойда". Суть ее-доминирование во времени: "Побеждает тот,кто быстрее проходит этот цикл"...

Увы, но господин Фурсов "позаимствовал" это геополитическое ноу-хау Запада и попытался спользовать его,как авторскую кальку-рекомендацию с поправкой на "русские условия". Сами же инициаторы создания "русских условий" - в своем плагиате чужеродных идей,оказались более,чем несостоятельными,не понимая,что для реализации "Петли Бойда" по-русски,необходим сверхпотенциал сверхимперии. Тот самый,которым не обладает сегодняшняя Россия Путина и "К"... В противном случае все усилия скопировать американскую концепцию не просто терпят абсолютное фиаско,но и саму "Петлю Бойда" гарантированно превращают в удавку американской "Анаконды"..

Кстати. Одну из своих последних книг господин Фурсов назвал "Борьба вопросов". Увы,но "отец русской гибридности" так и не спустился с небес своего идеологического фентези на землю сегодняшних русских реалий. Он так и не осознал,что в мире "борьба вопросов" давно перешла в плоскость действенного наказания вопрошавших:"Почему с нами не на равных?". Русские "гибридники" так и не поняли,в чем ихний провал.А он так очевиден. Они уже ошиблись в первом пункте формулы Бойда-наблюдении. Русские не наблюдали Мир. Они о Нем-фантазировали. Возможно потому,что на сам мир начали смотреть свысока и по-манерам великого комбинатора, перепутав его с своими Васюками. Надев на русский национальный нос очки русской спесивости,самомнения и чванства "великие" так и не поняли,что жить прошлым-гарантированно идти к поражению. Перессориться с соседями-обречь себя на слабизну и одиночество. Играть в 3D-непозволительно для "встающей с колен" державы-только для прочно стоящей на ногах.. А использовать методы наперсточников-далеко не то же,что правила гросмейстеров. И вообще вся эта кремлевская рать анал-литиков так и не осознала,что эти же 3Д-не более,чем одна из многих теорий-так и не нашедшая настоящего применения в геополитических реальностях. Мир-более уникален и универсален,чем бездушные шахматы. И в нем,как ни странно,существует мораль и принципы. Возможно несовершенные мораль и возможно не идеальные принципы,но без них мир превращается в клоаку. Россия в лице Путина попрала и мораль, и честь, и принцыпы...Отвергла вечное - не воруй, не бандитствуй, не лги, не бесчинствуй с соседями и Миром, ибо все возвращается бумерангом. Причем- стократно и разрушительно. Как сегодня в войне слабеющей России против всех. Как в веках ее прошлого. Как всегда!!

Россия не пожелала заметить и последний пункт "Петли Бойда" - ДЕЙСТВИЕ ! Сегодня оно пришло к ней максимой известной великой Книги: "Мне отмещение и Я воздам !!"......