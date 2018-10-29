Американский подарок для украинского флота

Недавно в интернете появились сообщение о предложении США передать ВМФ Украины несколько фрегатов типа Оливер Хазард Перри водоизмещением 4200 тонн. Неофициально представители Министерства обороны Украины склоняются к принятию этого предложения. Казалось бы хорошая новость ведь наш флот пополниться новыми боевыми единицами. Вот только эта ситуация может негативно повлиять на дальнейшее развитие отечественного кораблестроения.

В 2011 году был заложен первый украинский корвет проекта 58250 «Владимир Великий» с приблизительной стоимостью постройки 250 миллионов евро. В июне 2018 года командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал, Игорь Воронченко, заявил о срыве государственного финансирования достройки этого корабля. На сегодняшний момент ситуация не изменилась. Помимо этого, летом 2018 года появилось сообщение о банкротстве ПАО «Черноморский судостроительный завод», на котором строилось это судно. Таким образом, из-за системного недофинансирования программа строительства корвета была фактически сорвана.

Не лучшие дела обстоят и с постройкой судов другого типа. Так, на лето 2018 года было анонсировано закладку первого ракетного катера типа «Лань». Позднее было заявлено о переносе даты закладки на более поздний срок. Если учесть, что в этом году не было заложено ни одного военного корабля (даже малого артиллерийского катера «Гюрза-М»), то причина, скорее всего, в отсутствии нужного финансирования.

Вдобавок к этому, и без того скромный бюджет флота может быт полностью израсходован на американские фрегаты. Даже если такая передача будет абсолютно бесплатной, Украине все равно придется понести дополнительные расходы. К примеру, во время бесплатной передачи патрульных катеров «Айленд» Украина заплатила США 10 миллионов долларов за проведение работ по восстановлению и дооснащению судов.

Логично предположить, что аналогичные работы будут проведены и в случае с получением фрегатов. Вдобавок к этому необходимо будет оплатить: замену устаревшего радиоэлектронного оборудования; установку взамен демонтированных американцами новых противокорабельных ракет; работы по оборудованию мест стоянки для таких крупных кораблей и т.д. Помимо этого, каждый выход в море таких крупных судов будет требовать значительных материальных ресурсов. По мнению военного эксперта Михаила Жирохова, озвученного им в интернет изданию «Деловая столица», эта сума может доходить до 300 миллионов долларов США.

Такие расходы могут поставить крест на дальнейшей программе строительства собственных военных судов.

Особенно странно выглядит наша заинтересованность в американских фрегатах, если учесть что они не подходят под утвержденную ВМФ Украины концепцию москитного флота. Если уж на то пошло, то Украине в нынешних условиях больше подошли три датских минных тральщики типа «Флювефискен», которые нам предлагают за 102 миллиона евро. Это выглядит гораздо более правильным решением, учитывая острую потребность флота в минных тральщиках.

Два – три фрегата не смогут выполнять широкий круг задач, стоящих перед флотом в Черном и Азовском морях. При скромном бюджете лучше иметь 20-30 небольших судов, чем пару более крупных.

Одним из аргументов принятия концепции москитного флота было то, что вся акватория Черного моря простреливается российскими крылатыми ракетами, что делает нецелесообразным использование крупных кораблей. И вот теперь происходит разворот на 180 градусов. Такие метания из стороны в сторону негативно влияют на дальнейшее развитие флота. Ведь именно недостатки военного планирования привели к появлению недостроя «Владимир Великий», вытянувшему из бюджета страны миллиарды гривен.

Если мы приняли концепцию москитного флота, то нужно последовательно ее реализовывать. Не гнаться за показателями престижа и тонажности, равняясь на флоты других стран Черноморского региона. В первую очередь необходимо обеспечить охрану территориальных вод Украины, а уж потом нацеливаться на выполнение задач за их пределами.