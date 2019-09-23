Не визнав незалежність: Філарет зробив скандальну заяву про Томос

Патріарх Філарет заявив, що ПЦУ нібито не є незалежною через прийнятий статут на об'єднавчому Соборі.

Як повідомляє new.cerkva.info, Константинополь поставив Філарету ультиматум - відмовитися від висунення своєї кандидатури на обрання предстоятелем ПЦУ.

Інакше, як стверджується, Україна не отримала б Томос. "Ця вимога була не тільки несправедлива, а й неканонічна", – заявив Філарет.

За його словами, нова церква також не стала автономною через те, що на Соборі був прийнятий грецький статут за зразком Константинопольського патріархату.

"Православна церква України діє за статутом чужої церкви", - наполягає він.

Філарет також додав, що УПЦ КП нібито продовжує своє існування "як незалежна церква", яка "служить інтересам українського народу".

Філарет

Як повідомляв OBOZREVATEL, епопея з ліквідацією УПЦ КП триває, раніше сторону патріарха Філарета взяв Окружний адміністративний суд Києва, який заборонив вчиняти будь-які дії по ліквідації церкви.

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