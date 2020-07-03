На Волині посилили карантин: що опинилося під забороною

У Волинській області з 3 липня посилили карантинні заходи в місцях масового скупчення людей.

Зокрема обмежать перебування людей у місцях відпочинку, повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

"3 липня в області відбудеться посилення карантину в районах із місцями масового відпочинку людей, зокрема біля водойм. Зокрема й Шацький район, де крім цього, з 3 липня забороняються регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Волинь посідає четверте місце в Україні за поширенням COVID-19. Середній показник захворюваності по області на коронавірус за останні 7 днів становить 47 на 100 тисяч населення.

В області найбільше хворих зафіксовано в Камінь-Каширському (93,8 випадку захворювання на 100 тис.населення), Ківерцівському (77,1) і Ратнівському (73,3), Шацькому (60,3) районах та Луцьку (47,8 ).

За рішенням комісії, контрольні органи будуть проводити на всій території області перевірки закладів, що надають послуги з розміщення (баз відпочинку, майданчиків для кемпінгу, хостелів, санаторіїв, пансіонатів, літніх оздоровчих таборів тощо).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в разі перевищення показника захворюваності на COVID-19 – понад 60 активних хворих на 100 тисяч населення – будуть застосовуватися заходи, зазначені в постанові Кабміну.