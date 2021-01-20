Мороз -15, хуртовина і лавини: синоптики уточнили прогноз по Україні

<p>У середу, 20 січня, попри прогнози щодо початку потепління, <a href="https://www.obozrevatel.com/ukr/topic/nepogoda/"; target="_blank">погода в Україні</a> буде все ще морозна – подекуди до -15 вдень. У більшості регіонів опадів не передбачається, проте на крайньому південному заході очікується хуртовина.<br />

Крім цього, в Українських Карпатах зберігається небезпека сходження лавин. Про це свідчить прогноз від <a href="https://meteo.gov.ua/ua/33345/forecast/ukraine/"; target="_blank">Укргідрометцентру</a>.<br />

За даними синоптиків, цього дня у регіонах спостерігатиметься мінлива хмарність, а на дорогах місцями ожеледиця. <br />

На <strong>заході </strong>пролітатиме невеликий сніг із дощем, вітер південно-західний 5-10 м/с. Повітря вдень прогріється до -2... +3 градусів.<br />

Водночас у <strong>Закарпатській області</strong> прогнозують сильний сніг, а в Карпатах пориви вітру, які сягатимуть 15-20 м/с, і <strong>хуртовини (І рівень небезпечності, жовтий)</strong>. </p>

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<div class="slide"><img height="638px" src="https://i.obozrevatel.com/gallery/2021/1/20/screenshot2.png"; width="978px" />

<div class="img-title-text">Описание:</div>

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<p>Попередження про погіршення погоди на Закарпатті 20 січня</p>

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<p>meteo.gov.ua</p>

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<p>Через снігопади й хуртовини на високогір’ї Закарпаття очікується значна <strong>сніголавинна небезпека (3 рівень)</strong>. Синоптики підкреслюють, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.</p>

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<div class="img-title-text">Описание:</div>

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<p>В Українських Карпатах зберігається сніголавинна небезпека</p>

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<div class="img-source-text">Источник:</div>

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<p>meteo.gov.ua</p>

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<p>На <strong>півночі </strong>переважно без опадів, невеликий сніг можливий тільки на Житомирщині, вітер південно-західний 3-8 м/с. Стовпчики термометрів показуватимуть -1... -11, на Сумщині морозніше – в межах -8... -13.</p>

<p>У <strong>центрі </strong>країни теж без опадів, вітер південно-західний 1-3 м/с. Температура від -5 до -11 градусів, на Полтавщині й Дніпропетровщині – до -9... -14, а на Вінниччині тепліше – в межах -1... -6 градусів.<br />

На <strong>сході </strong>опадів не прогнозують, західний вітер буде не значним – 1-3 м/с, але температура опуститься до -11... -15 градусів.</p>

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<div class="slide"><img height="674px" src="https://i.obozrevatel.com/gallery/2021/1/20/screenshot1.png"; width="973px" />

<div class="img-title-text">Описание:</div>

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<p>Прогноз погоди в Україні на 20 січня</p>

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<div class="img-source-text">Источник:</div>

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<p>meteo.gov.ua</p>

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<p>На <strong>півдні </strong>теж без опадів, вітер південно-східний 3-8 м / с. Температура повітря вдень -1... -7, на Запоріжжі –до -6... -11.<br />

<strong><a href="https://www.obozrevatel.com/ukr/topic/pogoda-v-kieve/"; target="_blank">Погода в Києві</a></strong> обіцяє бути хмарною, але без опадів, південний вітер сягатиме 3-8 м/с, стовпчики термометрів удень в столиці покажуть -7… -9 градусів.</p>

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<div class="img-title-text">Описание:</div>

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<p>Прогноз погоди в Києві на 20 січня</p>

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<div class="img-source-text">Источник:</div>

<div class="img-source">

<p>meteo.gov.ua</p>

</div>

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<p>Як повідомляв <a href="https://www.obozrevatel.com/ukr/"; target="_blank">OBOZREVATEL</a>, синоптикиня Наталія Голеня заявила, що <a href="https://news.obozrevatel.com/ukr/society/v-ukrainu-jde-poteplinnya-do-10-sinoptikinya-nazvala-datu.htm"; target="_blank">в Україну йде потепління до +10</a>, й назвала його дату.</p>

meteo.gov.ua

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meteo.gov.ua

meteo.gov.ua

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