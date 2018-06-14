Западный Крым – что значит «любить по-русски!!!

Каждый уголок Крымского побережья уникален, индивидуален и неповторим по-своему. Восточный Крым у большинства ассоциируется с Новым Светом, Судаком, Феодосией и Керчью, ЮБК – с Алупкой, Гурзуфом, Ялтой и Алуштой, запад – с Севастополем, Евпаторией, Саками, Черноморским, грядой курортных поселков (Мирный, Поповка, Штормовое, Витино, Уютное, Заозерное), север – с курганами и стародавними захоронениями скифской эпохи возле Нижнегорска.

Красоту природы полуострова в разные времена в прозе и поэзии воспевали Александр Пушкин, Иван Бунин, Алексей Толстой, Валерий Брюсов, Осип Мандельштам, Иосиф Бродский, Белла Ахмадулина, Марина Цветаева, Владимир Маяковский, Владимир Набоков, Князь Вяземский и многие - многие другие… Особое место в мировой сокровищнице изобразительного искусства занимают полотна крымской тематики романтика-марениста Ивана Айвазовского… А известный чилийский поэт Пабло Неруда, восхищенный красотой полуострова, назвал его «самой великолепной медалью на груди Земли»!.

Крымом нельзя не восхищаться, его красоту, веками создаваемую матушкой-природой, нельзя не любить… ведь он не только бесподобно красив в любое время года, он еще и богат своими природными ископаемыми, которые нужно беречь, лееять, по-хозяйски приумножать, а не по-варварски уничтожать.

Промышленная добыча полезных ископаемых проводилась в Крыму всегда, и в царские времена, и в эпоху, когда Крым входил в состав Украинской Советской Социалистической Республики, и когда Украина стала независимым государством, а Крымский полуостров ее Автономной Республикой. За процессом промышленной добычи соответствующими органами осуществлялся жесткий контроль. Если до 2014 года, т.е. до аннексии Российской Федерацией Крымского полуострова, прокуратура АР Крым всячески противостояла незаконной добыче природных богатств, то с приходом в Крым режима Путина полуостров из прекрасного курорта превратился в сырьевой придаток России.

РФ всегда считала Крымский полуостров своей территорией и желала распоряжаться им и его богатствами по-своему. Для России никогда не существовало законов, правил и норм приличия, зато было и есть одно желание «Хочу!».

И до аннексии Россия не гнушалась подворовывать у Украины ее природные ресурсы, а сейчас, контролируя полуостров и подавно ей «закон не писан». Особенно это касается такого ценного для строительной промышленности сырья как морской песок, без которого ни одно сооружение не построишь, ни одну дорогу не проложишь. Большинство объектов олимпийской деревни в Сочи были построены именно из морского песка, незаконно добытого в 2012 году в шельфе Черного моря возле украинского Севастополя. Всего же Россией для строительства своих объектов к Сочинской олимпиаде 2014 года было незаконно добыто, а точнее попросту украдено у Украины более 10 млн. тонн песка.

Сейчас же, силовым путем став «де-факто» хозяйкой полуострова, РФ выбирает из его недр и вывозит все, что только возможно. На строительство возведенного вопреки всем законам и здравому смыслу Керченского моста ушло огромное количество принадлежащего народу Украины (статья 13 Конституции Украины) природного богатства.

Добыча песка, которая незаконно производится оккупационными властями в Крыму после его аннексии, в скором времени может привести к экологической катастрофе мирового масштаба! Такое впечатление, что оккупанты стараются из всех сил успеть наворовать как можно больше, пока Крым опять не вернулся обратно в состав Украины. Песок всегда был востребован. Из-за бешеной выгоды земснаряды днем и ночью «трудятся» у побережья Крыма, вымывая песок со дна и уничтожая все живое в прибрежной зоне, превращая прекрасные золотые пляжи в мертвую безжизненную пустыню.

Сначала добычей песка со дна моря для строительства Керченского моста крымской властью было уничтожено все живое на восточном побережье Крыма. Но этого показалось мало! Теперь за добычу песка взялись в Западном Крыму!

Прибрежная зона западного побережья – это обширная полоса золотистых песчаных пляжей в несколько десятков километров, это Каламитский залив, благодаря которому создается неповторимый микроклимат, дающий возможность купальному сезону длиться с конца мая до середины октября, это всемирно известные озера Сасик-Сиваш и Сакское, славящееся своей розовой солью и лечебными грязями. Благодаря пологому уклону морского дня рельефу, песчаным пляжам, отсутствию сильных низинных течений и штормовых водоворотов, Евпатория заслужила мировую славу детского курорта и здравницы.

Из-за добычи песка в этом районе в прямом смысле «тают» целые пляжи. В Песчаном берег подступил чуть ли не к самым зданиям, в селе Береговое море «съело» 10 метров пляжа, в Николаевке – 25. Всего более 90% береговой зоны западного побережья местными властями признано аварийной и опасной. Ширина пляжной полосы Евпатории, когда-то достигавшей ста метров, в настоящее время не достигает даже 5. За последние три года исчез пляж между Орловкой и Любимовкой, постепенно уходит под воду пляж в селе Кача. Море усиленными темпами наступает на берег во всем Западном Крыму.

Добыча песка продолжается на озере Донузлав и на Бакальской банке. Только на Донузлаве за год разрабатывается до 1 млн. тонн песка. При этом, хоть контролируемое Москвой крымское министерство экологии на словах и признает ситуацию на побережье плачевной - остановить добычу даже не пытается.

Ущерб наиболее заметен на стремительными темпами уходящей в Черное море Бакальской косе. Это региональный ландшафтный парк Северо-Западного Крыма, популярный среди любителей «дикого» отдыха с палатками. Если незамедлительно не остановить добычу морского песка в этом районе – через несколько лет Бакальская коса может навсегда исчезнуть с лица земли и карты Крыма.

Из-за неконтролируемой добычи песка Черное море становится все более опасным для человека. Из-за варварского отношения к себе оно из некогда тихого и миролюбивого, стало непредсказуемым и опасным. Некоторые российские экологи, вопреки правительственному курсу РФ относительно Крыма, предрекают неминуемую гибель подводному миру полуострова. Проанализировав данные о штормах в акватории Черного моря, ученые Института океанологии Российской академии наук имени Ширшова, установили, что в крымской акватории Черного моря за последнее десятилетие значительно возросло число штормов и выросла высота волн, среднегодовая волновая активность увеличилась на 10-15%. Также выяснилось, что при некоторых сильных штормах высота волн достигает 20 метров, а не 15, как считалось ранее. А это влечет за собой непоправимые последствия как для природы, так и для самого человека. Ради быстрой и легкой наживы на добыче песка в шельфе Черного моря, стремительными темпами меняется экосистема морского дна, исчезают морские членистоногие, которые являются питательным сырьем для рыб и млекопитающих. Но это совершенно не интересует российские оккупационные власти. Это и есть их «любить по-русски»!