Який транспорт «по кишені» пересічному українцю?

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У подорожах до Європи однією з головних «приємностей», окрім, звісно, спрощеного візового режиму, є комфортний, швидкий сучасний транспорт. Статистика свідчить, що топ-10 спогадів про закордонні відпустки очолюють саме ці враження, розділяючи першу трійку з архітектурними пам’ятками та цінами у євро.

Проте не лише «подорожами єдиними», як-то кажуть…Транспортна сфера є значущою частиною економіки, якщо не сказати більше – її рушієм. Не виключення й українська економіка, де після глибокої транспортної кризи 2014-2015 років зростання вантажо- та пасажироперевезень у 2017 році давало надію на стрімке відновлення економічного балансу.

Але дива не сталося. За даними Держстату, за перші 4 місяці цього року вантажообіг зменшився на 2,8%, а кількість перевезених пасажирів – на 1,9%.

Тим часом Мінтранс України будує «Гіперлуп»… Незалежно від цього вартість транспортних послуг для пасажирів невпинно росте. Так, у сфері залізничних перевезень за рік кількість пасажирів скоротилася на 6,8%. Причина проста – Держстат зафіксував повзуче підвищення тарифів від початку року вже на 7%. І це не кінець, адже Укрзалізниця ще у січні анонсувала двоетапне підвищення цін на білети: на 12% 30 травня та 1 жовтня, загалом – на 24%.

Мотивація такого підвищення перевищила всі очікування: "Ми три роки не підвищували ціну на пасажирські перевезення. Це збільшило збитки від них. Є багато прикладів, коли автобусні перевезення дорожчі від залізничних. Наприклад, ціна плацкарти Київ-Костянтинівка - 88 гривень, а автобус коштує 300-500 гривень. Вартість не може бути настільки дешевшою, адже залізничний транспорт зручніший". Пана керівника Укрзалізниці абсолютно не знітив той факт, що автомобільний транспорт скрізь у світі дорожчий за залізничний, адже залежить від нестабільної вартості нафти.

Туристи, що вертаються з Європи, можуть заперечити, адже у країнах ЄС ціна на залізничні квитки значно дорожча, аніж у нас. Однак там перевізники відповідають за сплачені гроші і забезпечують сервіс. Укрзалізниця ж дбає про відсутність опалення взимку, а кондиціонерів – влітку, про брудні вагони, радянське обслуговування та туалети, знайти які легко за запахом навіть з заплющеними очима. Навряд чи підвищення цін з таким рівнем сервісу спонукатиме українців частіше користуватися потягами чи електричками.

Проте керівництво державної, до речі, компанії, очевидно, «на одній хвилі» із Міністром Омеляном, бо поряд із гіперлупами ощасливлює націю опцією з продажу книжок та гарячої їжі в потягах. Єдине радує – забули про фантастичні ідеї щодо участі у маршруті «Шовкового шляху» та транспортування вантажів вигаданою залізницею до Ірану.

Між тим нічого позитивного не можна сказати і про автомобільний транспорт. Обсяги перевезень у 2018 році впали на 4,7%, а от тарифи через абсолютну безконтрольність державою виросли на 20,8%. Аналітики Bank of America Merrill Lynch анонсують у 2019 році підвищення цін на нафту до 100$ при сьогоднішніх вже зависоких 80$, а це означає неминуче подорожчання бензину. Звісно, автоперевізники продовжать і далі піднімати вартість квитків, тож ще більше українців будуть змушені відмовлятися від такого транспорту.

Натомість обіг авіаперевезень зріс аж на 18,2%, а кількість пасажирів зросла на 15,4%. І ніби цифри позитивні, але статистика – штука вперта: з 30 аеропортів в країні (15 з них зі статусом міжнародного) активно використовуються лише 7. Чого варта лише історія з ірландським лоукостером Rynair, якому досі не створили умови для здійснення рейсів, не дивлячись на те, що вже другий контракт замість розірваного був підписаний ще у березні. Не дивно, що перевізник зажадав включити в договір пункт про вирішення суперечок виключно британськими судами.

Висновки, нажаль, невтішні. На фоні зростання авіаперевезень падіння обсягів залізничних та автомобільних переміщень констатує сумний факт: соціальне розшарування суспільства росте, так само, як і рівень бідності. У той час, коли невеликий прошарок населення дозволяє собі все частіші дорогі авіа перельоти, переважній більшості українців стають не «по кишені» вже навіть плацкарти та автобуси.

Можливо вже час міністрам вийти зі своїх приватних літаків і вертатися з країни Ельдорадо на землю України?