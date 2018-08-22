Война идет не год и не столетья
Здесь убивают с сотворения Земли
Забыв, что все Единого есть дети
И матерей, что в чреве нас несли
Не оправдать убийство ни наживой
И ни цинизмом "мир восстановить"
Пульсирует во многих адской жилой
Животное желание - убить
Мы ненавидим всех врагов, мы - Христиане
Хотя Христос нам завещал врагов любить
Откуда же тогда в глазах солдата
Животное желание - убить?
Мы знаем заповеди, знаем мы Писанье
О них мы можем и часами говорить,
Но за секунду вытирается всё знанье
Решением врага скорей убить
Хотел бы я вернуться на Планету
Через столетие, а может через два
Услышать как рассказывают дети,
Что на Земле закончилась ВОЙНА...