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Война

16Читати новину російською

Война идет не год и не столетья

Здесь убивают с сотворения Земли

Забыв, что все Единого есть дети

И матерей, что в чреве нас несли

Не оправдать убийство ни наживой

И ни цинизмом "мир восстановить"

Пульсирует во многих адской жилой

Животное желание - убить

Мы ненавидим всех врагов, мы - Христиане

Хотя Христос нам завещал врагов любить

Откуда же тогда в глазах солдата

Животное желание - убить?

Мы знаем заповеди, знаем мы Писанье

О них мы можем и часами говорить,

Но за секунду вытирается всё знанье

Решением врага скорей убить

Хотел бы я вернуться на Планету

Через столетие, а может через два

Услышать как рассказывают дети,

Что на Земле закончилась ВОЙНА...

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