Я розчиняюсь в хвилині...
Я тану у просторі... Тану...
Ми тіні майбутнього... Тіні...
А ніч вже народжує ранок....
Тут зорі збирають в долоні...
І крила.... І крила на спині...
Минуле минуло... І ми не в полоні!
Ми тіні майбутнього! Тіні...
І думка народжує слово...
А слово здійсниться у ділі!
Ми тіні нового! Нового...
Ми тіні майбутнього! Тіні...
Ось, – вітер! Він кличить на волю!
Гей, з ним! Так! Ми вільні віднині!
Творці? Так! Ми творимо долю!
Ми тіні майбутнього! Тіні...
Земля, як душа, буде вічна!
Я серце своє віддаю Україні!
Любов... Ти безмежно магічна!
Ми тіні майбутнього! Тіні....