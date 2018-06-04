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Я розчиняюсь в хвилині...

Я тану у просторі... Тану...

Ми тіні майбутнього... Тіні...

А ніч вже народжує ранок....

Тут зорі збирають в долоні...

І крила.... І крила на спині...

Минуле минуло... І ми не в полоні!

Ми тіні майбутнього! Тіні...

І думка народжує слово...

А слово здійсниться у ділі!

Ми тіні нового! Нового...

Ми тіні майбутнього! Тіні...

Ось, – вітер! Він кличить на волю!

Гей, з ним! Так! Ми вільні віднині!

Творці? Так! Ми творимо долю!

Ми тіні майбутнього! Тіні...

Земля, як душа, буде вічна!

Я серце своє віддаю Україні!

Любов... Ти безмежно магічна!

Ми тіні майбутнього! Тіні....