“Хорошо, много и даром”. Что и как рекламируют в “ДНР”

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На оккупированной территории реклама существует для того, чтобы убедить граждан, что ситуация нормальная, а впереди их ждет «светлое будущее».

Социальная и политическая реклама «ДНР» вытеснила коммерческую. И если коммерческую рекламу могут себе позволить, только крупные торговые предприятия типа «национализированных» торговых предприятий, типа «Мост» (бывший магазин «Метро»), ТЦ «Галактика (Бывший «Эпицентр»), мобильный оператор «Феникс», который базируется на производственных площадях и мощностях отжатого «Киевстара», то социальную и политическую рекламу заказывает только оккупационная власть.

«Экономика» оккупантов основана на «национализированных» предприятиях, на отжатом оборудовании и на финансовых вливаниях страны-агрессора России. Эта власть не способна созидать и поэтому, и реклама у них получается лживая, основанная на 3 принципах: «Хорошо, много, и даром», а по факту выходит: «Скверно, мало и дорого».

Искусство пропаганды напрямую связано с искусством рекламы и поэтому для этих целей «власть ДНР» пригласила рекламщиков из Залесья. Приезжие рекламщики достигли совершенства в этом виде «искусства», превращая полуправду в полную ложь.

Рекламные акции эти приезжие «специалисты» используют и на местных радио и тв каналах, в наружной рекламе, в печатных изданиях. Темы рекламных акций разнообразные: от прославления «ДНР» и его «лидера» до простых цитат внука узницы Рейкьявика. Они же и составляют методички и рекомендации всем рекламным агентствам на территории «ДНР».

Обязательным атрибутом рекламы в каждом населенном пункте оккупированной территории является рекламные стенды наружной рекламы с обликом «лидера донецкой нации» марионетки Захарченко и его цитат.

Вторым обязательным условием размещенной рекламы – прославление “республики”.

И третье условие – популяризация «героев Новороссии».

Кроме этого, рекламная компания, которая предлагает вступать в ряды «защитников Донбасса» задействована во всех видах рекламы.

Особый цинизм проявляется в наружной рекламе, которая предусматривает поздравления с профессиональными праздниками. В качестве примера рекламный щит в Горловке:

Поздравление в городе, где металлургии не существует в принципе. Залеские рекламщики не знают, что Горловка всегда был городом шахтеров и химиков. Понятное дело, что эта наружная реклама была бы уместна в Енакиево. Но марионетки у «власти» Горловки не могут возразить присланным указаниям из Донецка.

Еще один рекламный щит поздравляет с Днем Строителя. Из строителей в Горловке остался только микрорайон.

Если опуститься на бытовой уровень. то реклама становится более актуальнее. Лишается популизма и более приближена, к жизни людей на оккупированных территориях. Рекламными объявлениями в оккупированных городах обклеены все рекламные доски объявлений, столбы и деревья, в основном рекламой перевозчиков.

Активно применяется интернет ресурсы для рекламы. На сайтах и в социальных сетях рекламируется и перевозки, услуги по оформлению документов, объявления о поиске работы и свободных вакансиях.

Один из законов маркетинга: чем больше вкладываешь денег и ведешь правильную рекламную компанию, тем дольше сможешь, дурачишь потребителя рекламы.

Психоаналитики считают, что самые глубокие проблемы, связанные с рекламой, проистекают не столько от стремления рекламодателей соблазнять, сколько из желания потребителя быть соблазненным.

Как воспринимать рекламу решает лично каждый. От этого восприятия зависит и внутреннее состояние, и принципиальная позиция.

https://eprostir.org/2018/08/22/khorosho-mnoho-y-darom-chto-y-kak-reklamyruiut-v-dnr/