Астрологический прогноз для Украины на 2019 год.

Несмотря на то, что существенные перемены в стране произойдут лишь в 2020 году, 2019 год станет для Украины всё же более активным, чем два предыдущих года. 2017 – 2018 года были исключительно благоприятными для проектов реформ (и таких реформ прописали множество), но для активных практических действий нужных астрологических аспектов в эти два года не было.

2019 год астрологически будет весьма разнообразным, но главное – живым, действенным. Наконец проснётся Марс, который как раз и отвечает за действия, целеустремлённость, решительность. Два предыдущих года Марс в гороскопе Украины не имел хороших аспектов, поэтому не было и ощутимых сдвигов. В 2019-ом Марс только начнёт себя проявлять, а вот в 2020-ом попадёт под сильные длительные позитивные аспекты, которые непременно приведут к качественным и даже радикальным переменам в стране.

Теперь по порядку.

Начало 2019 года продолжает тенденции 2018-ого: январь достаточно благополучный, в феврале – марте больше негатива, чем позитива. Хотя ничего нового мы не увидим: всё те же политические разборки, использование народного недовольства в качестве инструмента предвыборной борьбы, взаимный компромат и закулисные/нечистые/нечестные способы достижения целей.

Наиболее напряжённые аспекты нас ожидают во второй половине февраля и потом в конце марта – начале апреля. В то же время и в январе, и в феврале, и в марте будет несколько гармоничных аспектов, которые могут реализоваться в виде подарков населению перед выборами. Но никаких серьёзных улучшений это не принесёт.

Сами выборы пройдут под влиянием негативных астрологических показателей, будет много искривлённой, фальшивой информации, подлогов и подкупов избирателей. Впрочем, как всегда. Пока в этом никаких перемен. Также выборы и подготовка к ним могут сопровождаться силовыми действиями. Во всяком случае, Марс в этот период будет проявлять не самые лучшие свои качества, такие как тирания, агрессия, воинственность, использование народных масс для реализации личных амбиций.

Но если предвыборный период и сами выборы будут сопровождаться напряжением, то апрель - май словно зависнет в ожидании: никаких сильных аспектов в это время не будет. Вообще, послевыборный период не имеет ярко выраженных событий.

Основные события станут разворачиваться летом и осенью. Вот здесь и проявится всё разнообразие астрологических характеристик этого года – от самых положительных до весьма неприятных и резко негативных. Причём действовать они будут параллельно, одновременно: негатив – вслед позитив, потом снова напряжение – за ним положительное действие.

Надо отметить, что в 2019 году большая часть негармоничных, напряжённых астрологических показателей относится к сфере власти. Власть не сможет больше чувствовать себя уверенно (по сравнению с двумя предыдущими годами). Весь 2019 год власть будет подвергаться только негативным аспектам, ни одного позитивного! Именно это давление на власть и заставит её действовать, а уже сами действия получат влияние позитивных аспектов и принесут положительные результаты.

Во всяком случае, давление на власть, её не комфортное положение будет едва ли не главной астрологической характеристикой года. Особенно остро это проявится летом – в начале осени.

Осенью, в конце октября – начале ноября, снова возможны противостояния с использованием силы, но это будет последний негативный аспект в этом году. Все последующие астрологические характеристики 2019 - начала 2020 года благоприятные. Сам 2020 год станет, наконец, ощутимо результативным, когда про улучшение дел в стране можно будет не только почути з екрану телевізора, а й реально відчути на собі. Почути і відчути – не одне й те саме.

Подводя итог, можно сказать, что 2019 год будет более «подвижным», активным. Эта активность не всегда проявится положительно, тем не менее она заставит перейти от слов к делу. И хотя Меркурий по-прежнему правит бал (а значит, нас ждут очередные соглашения, договорённости, контактные группы, переговоры, постановления, новые законы, отставки и назначения), Марс добавит жизни и результативности во всю эту бюрократию.

Что касается самого государства Украина как такового, то никаких разрушительных для страны событий в 2019 году не произойдёт. Но и существенных позитивных перемен пока ожидать тоже не следует (окончание войны, возврат территорий – всё это в будущем, не в 2019-ом).

Народ проявит себя достаточно активно, временами решительно, но нового Майдана не случится.

Власть наконец выйдет из тени и будет вынуждена реагировать на требования народа. Хотя, повторю, ощутимых полезных действий со стороны власти пока последует не много и все они произойдут лишь под давлением со стороны.

А главное для 2019 года, что он последний перед 2020 – годом перемен и прогресса. Ждать осталось совсем не долго!