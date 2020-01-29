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29 січня • оновлено в 20:29
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"Команда Фірсова закріплюється": у ДЕІ призначено нового першого заступника голови

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У середу, 29 січня, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про перемогу у конкурсі на посаду першого заступника голови Державної екологічної інспекції України громадського діяча Дениса Каплунова.

Про це повідомив Telegram Інспектор Green. Зазначається, що новопризначений є давнім соратником в.о. голови ДЕІ Єгора Фірсова.

"Він набрав більше за всіх балів у тестуванні і на співбесіді з комісією, а також позитивно пройшов співбесіду з міністром екології. Сьогодні кабмін ухвалив рішення про його перемогу у конкурсі", – йдеться у повідомленні.

Денис Каплунов

Денис Каплунов

Twitter Дениса Каплунова

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Перемогу Каплунова у конкурсі вважають певним сигналом.

"Наше джерело пояснює, що це сигнал для працівників ДЕІ, які чекають і вважають що можна пересидіти - ні. Команда Фірсова закріплюється", – підсумували у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Фірсов жорстко відповів на звинувачення нардепа від партії "Слуга народу" Олександра Дубінського у покриванні начальника управління екології та природних ресурсів КМДА Андрія Мальованого.

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Автор
Марина Погорілко
Особи
Денис Каплунов Єгор Фірсов
Місце
Україна Київ
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