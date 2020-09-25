Хвора на COVID-19 дружина заступника мера Ірпеня померла після пологів

Олексій Тітофф Життя столиці 11:27, 25.09.2020 Оновлено: 12:19, 25.09.2020

У Німеччині від ускладнень коронавірусу (COVID-19) померла дружина першого заступника Ірпінського міського голови Олександра Маркушина – Наталя.

Жінка померла в німецькій клініці у віці 34 років, говориться в сюжеті ТСН.

Відомо, що Маркушина заразилася вірусом, коли була на останньому місяці вагітності. До клініки її привезли вже в тяжкому стані. Вона народила сина Марка і стан здоров'я малюка зараз задовільний.

Однак після пологів Маркушиній погіршало та її перевели на апарат штучного дихання. Через три тижні без свідомості госпіталізували до клініки в Німеччині. Через 10 днів, у ніч на 24 вересня вона померла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львівській області від коронавірусу померла 67-річна депутат Львівської обласної ради Мирослава Лісна.

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