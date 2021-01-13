Глава КСУ Тупицький відпочиває в одному готелі з Конором Макгрегором. Фото з Дубая

Тимчасово відсторонений від посади голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький відпочивав в одному готелі разом з відомим спортсменом змішаних бойових мистецтв Конором МакГрегором.

Про це в Facebook повідомив український журналіст Михайло Ткач, зазначивши, що український суддя та ірландська зірка спорту вибрали для відпочинку один курорт.

"На фото один з найбагатших і популярних спортсменів світу Конор МакГрегор на тлі біля готелю Kempinski Hotel & Residences Palm Jumeirah в Дубаї, яке він опублікував п'ять годин тому. А це голова Конституційного суду однієї з найбідніших країн в Європі Тупицький Олександр Миколайович. Що їх об'єднує? Вони відпочивають в одному готелі. Тому що можуть собі дозволити", – написав Ткач.

Конор МакГрегор в Дубаї Instagram / Конор МакГрегор

Олександр Тупицький на відпочинку в Дубаї

Скриншот

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