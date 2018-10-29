У цьому розділі відвідувачі сайту самі генерують контент. Редакція «Обозревателя» не несе відповідальності за цей контент.

Лєднік Олександр Вікторович щодо нововведень в митній сфері - дослідження часу випуску товарів за методикою Всесвітньої митної організації.

Глобалізація веде до постійного збільшення транскордонної торгівлі. Тому дуже важливим є зосередження уваги на процесах регулювання процедур, що проводяться під час здійснення митних формальностей, щоб вони були оптимізовані з урахуванням скорочення часу на ці процедури. Дослідження часу випуску товарів за методикою Всесвітньої митної організації (TimeReleaseStudy Methodology by the World Customs Organization – далі TimeReleaseStudy) – це унікальний інструмент та метод вимірювання фактично виконання усіх митних процедур під час митного очищення товарів, який дозволяє визначити рівень ефективності митних процедур та дозволяє проводити чіткий моніторинг усього процесу. Це дозволяє виконувати докладну діагностику, а також необхідність введення корегуючи дій на будь-якому етапі митного оформлення.

Вимірювання часу, необхідного для випуску товарів, також відповідає постійним незадоволенням торговельних спільнот щодо тривалих затримок з митним оформленням. Зазначена методика допомагає митницям відповідати вимогам торгівлі, коли операторам потрібно планувати заздалегідь для переміщення товарів через кордон, щоб задовольнити складні графіки виробництва та системи інвентаризації, що вимагають прямого планування.

Час, необхідний для випуску товарів, все частіше стає мірою, за допомогою якої міжнародна торговельна спільнота оцінює ефективність митної адміністрації. Дослідження "Час випуску" дає керівництву митних адміністрацій найкращий спосіб застосувати цей метод під час митного оформлення товарів.

Як показує світовий досвід, зазначені методика є дуже ефективною. Митна служба Японії демонструє результати використання TimeReleaseStudy в якості одного з показників ефективності митних процедур . Останні результати TimeReleaseStudy ясно показують на позитивний вплив на зменшення часу митного очищення товарів, порівняно з минулими роками.

Управління доходів Уганди також запускало проект TimeReleaseStudy, задля того щоб виявити, які проблеми існували в процесі митного оформлення, а також визначити причини зазначених недоліків і шляхи їх вирішення. Дослідження проводилось впродовж тижня на окремих митних постах та пунктах пропусків з використанням методики, в результаті було проектовано чіткий алгоритм дій для усунення існуючих проблем.

До кінця 2018 року в Україні буде розпочато проект дослідження часу випуску товарів за методикою Всесвітньої митної організації (TimeReleaseStudy Methodology by the World Customs Organization).

Проведення такого дослідження є однією зі Стратегічних ініціатив розвитку ДФС до кінця 2020 року, а також одним із рекомендованих до виконання положень Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі, до якої Україна приєдналася у 2015 році.

Відповідно до Митного кодексу України митне оформлення завершується протягом 4 годин, але лише з моменту пред'явлення органу доходів і зборів товарів, транспортних засобів (якщо вони підлягають пред'явленню), подання митної декларації та всіх необхідних документів і відомостей. Цей строк може бути перевищений (на що власне і скаржиться бізнес) на час виконання відповідних формальностей (наприклад, митні формальності поза місцем розташування органу доходів і зборів; проведення досліджень (аналізу, експертизи) проб і зразків товарів; подання додаткових документів тощо).

Методика ВМО щодо дослідження часу випуску товарів (TRS) дозволяє виміряти фактичний час, витрачений на усі ці процеси, з моменту прибуття товару до пункту пропуску до моменту випуску його у вільний обіг, оцінити ефективність абсолютно кожного учасника цього процесу, визначити проблемні питання, що впливають на затримку випуску товару, переглянути бізнес-процеси для вирішення цих проблемних питань, встановити конкретні показники для вимірювання ефективності пропуску товарів.

Основними перевагами цієї методики є:

можливість бізнес-спільноті співпрацювати з митними та іншими державними органами для вдосконалення процесів, пов’язаних з митним оформленням товарів;

створення більш сприятливих умов для прискорення міжнародного руху вантажів;

зниження витрат бізнесу під час переміщення товарів через митний кордон України;

покращення прозорості щодо процесу митного оформлення товарів;

підвищення можливості для розширення національної продуктивності, що сприяє поліпшенню міжнародної конкурентоспроможності країни на світовому ринку.

Авжеж зазначений процес потребує певного часу та аналізу програмного забезпечення як окремих митниць та і цілої системи. Необхідним є проведення навчальних семінарів та круглих столів, задля виявлення перепон на шляху модернізації. Однак все це лише питання часу. Запровадження зазначеної методики наблизить нас до основної цілі – створення ефективного та потужного механізму здійснення митного контролю та оформлення товарів.