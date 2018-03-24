Весняна зупка

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Продовжую годувати чоловіків та жінок рецептами з власної книжки «Man for man cooking». Для приготування будь-якої страви чоловік на кухні повинен витрачати мінімум часу (менше однієї години). Сьогодні швидко готуємо весняну зупку.

Свіжі шампіньйони (400 грамів), одну червону цибулину дрібно нарізаємо та висипаємо в гарячу пательню, политу столовою ложкою оливкової олії. Накриваємо сковорідку кришкою, щоб випарувалась вода, котра знаходиться в шампіньйонах.

Через 5 хвилин досипаємо 400 грамів курячих сердець, порізаних слайдами, та 100 грамів нарізаної цибулі (зеленої, порей та стерлінг).

Витримавши 7 хвилин, зміст пательні висипаємо в 2-літрову каструлю з гарячою водою. Додаємо дрібно порізані: 100 грамів моркви, 100 грамів стручкової квасолі, 1 свіжий помідор, 1 кабачок (або свіжий огірок).

Коли вода закипіла, досипаємо в каструлю 20 грамів сухих білих грибів, суміш перців, сіль, сушені селеру та часник. Продовжуємо варити зупку ще 5 хвилин, після закипання, на малому вогні.

Весняний суп повинен настоятись з пів години. Подавати його слід з млинцями, виготовленими з печінки індика (замість хліба). Млинці виготовлюються протягом 15 хвилин. В блендер засипаєте 2 яйця, 400 грамів печінки індички, 1 цибулину, 20 грамів молока, 3 зубчика часнику, 3 десертні ложки манної крупи. Перемелюєте складові протягом 2 хвилин до однорідної маси (фаршу). На гарячу пательню виливаєте 1 столову ложку оливкової олії та смажите млинці, по одній десертній ложці фаршу.

Гаряча зупка подається з холодними млинцями. Смачного!