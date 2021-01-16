Apple змінить дизайн iMac уперше з 2012 року

Компанія Apple 2021 року вперше з 2012-го відновить лінійку своїх комп'ютерів iMac.

Як пише Bloomberg із посиланням на свої джерела, до кінця року "яблучники" покажуть дві версії iMac під кодовими назвами J456 і J457, які стануть заміною 21,5 і 27-дюймовим моделям.

Зокрема, Apple має намір зробити тонші чорні рамки навколо екрану й наблизити їх до монітора Apple Pro Display XDR. Окрім того, у нових iMac буде плоска задня частина, на відміну від зігнутої задньої частини в нинішніх моделей.

Зазначається, що нові iMac випустять у межах радикального перегляду лінійки персональних комп'ютерів Apple. Наприклад, у компанії вже переходять із чипів Intel на свої власні процесори Apple Silicon.

У самій компанії зміни щодо iMac не коментували.

Нагадаємо, що Apple представила новий MacBook Air, який побудований на базі нового процесора Apple Silicon (М1). Пізніше було названо ціни на нові MacBook в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інсайдер назвав дату анонсу нового пристрою від Apple.