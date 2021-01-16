Apple змінить дизайн iMac уперше з 2012 року

<p>Компанія Apple 2021 року вперше з 2012-го відновить лінійку своїх комп'ютерів iMac.</p>

<p>Як пише Bloomberg із посиланням на свої джерела, до кінця року "яблучники" покажуть дві версії iMac під кодовими назвами J456 і J457, які стануть заміною 21,5 і 27-дюймовим моделям.</p>

<p>Зокрема, Apple має намір зробити тонші чорні рамки навколо екрану й наблизити їх до монітора Apple Pro Display XDR. Окрім того, у нових iMac буде плоска задня частина, на відміну від зігнутої задньої частини в нинішніх моделей.</p>

<p>Зазначається, що нові iMac випустять у межах радикального перегляду лінійки персональних комп'ютерів Apple. Наприклад, у компанії вже переходять із чипів Intel на свої власні процесори Apple Silicon.</p>

<p>У самій компанії зміни щодо iMac не коментували.</p>

<p>Нагадаємо, що Apple представила новий MacBook Air, який побудований на базі нового процесора Apple Silicon (М1). Пізніше було названо ціни на нові MacBook в Україні.</p>

<p>Як повідомляв OBOZREVATEL, інсайдер назвав дату анонсу нового пристрою від Apple.</p>

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