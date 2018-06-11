В «ДНР» в одном из ночных клубов взорвали гранату

Как сообщают свидетели инцидента: две компании мужчин в военной форме повздорили и перед взрывом было слышно громкие высказывания и угрозы оппонентам.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии: один мужчина получил ранение руки, другого мужчину врачи забирали на каталке.

Отмечается, что в воскресенье двух пострадавших от взрыва мужчин оперируют в хирургии: один — в глазном отделении, другой мужчина попал в торакальное отделение (посечена грудь), одно лицо — в сосудистом отделении, еще один мужчина — в ортопедии с травмированными конечностями.

"Правоохранители" задержали подозреваемого в подрыве гранаты. Им оказался 28-летний мужчина который по неофициальным данным проходит службу в 1 АК и гражданин РФ. Ему инкриминируют четыре статьи: «Покушение», «Хулиганство», «Сопротивление работникам полиции» и «Незаконное хранение оружия».

По неофициальной информации, причиной инцидента стало то, что мужчины повздорили изо политических взглядов и войны на Донбассе. Одной из компаний не понравилось, что другая компания не лицеприятно говорит о боевых действиях и в том числе о руководителях "ДНР".

После взрыва заведение было оцеплено людьми в военной форме и с оружием и долго персонал заведения и свидетелей инцидента не выпускали из места происшествия.

Но после приезда полиции люди военной форме покинули заведение и после этого только смогли отпустить невольных свидетелей инцидента.

Это ещё раз показывает что не все военные поддерживают войну и агрессивные действия так называемого правительства "ДНР". И не всегда высказывания в общественных местах безопасно для мирных жителей.

Это ещё повезло что компании были без оружия, а то могло произойти не поправимое " как в 90-х годах перестрелки и выяснения отношения при помощи оружия".

За прошедшие выходные дни у сотрудников "правоохранительных органов ДНР» было много работы, а именно более 20 сообщений о преступлениях из них 5 случаев хранённые и применения незаконного оружия и боеприпасов.

Кроме того, в Докучаевске полицейские обнаружили и изъяли у жителя села Александровка две гранаты ф-1 с запалами УЗРГМ. Для чего они ему были нужны и где он их собирался применить сейчас уже разбирается полиция в лице следователей, но это еще раз показывает, что никто пока идет война не в безопасности. Как бы не декларировал «Глава ДНР» Захарченко. В основном от таких акций и поведений военных будут страдать в большинстве своем только мирные люди старики и дети.