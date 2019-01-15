Як привчити дитину робити уроки без нагадування

Хто з батьків не стикався з проблемою, коли діти категорично відмовляються самостійно робити домашнє завдання? Як правило, для цього школярі знаходять тисячі причин, починаючи від того, що вони дуже втомилися і хотіли б відпочити і закінчуючи розповіддю про те, що завдання було дуже складним, тому дитина вирішила дочекатися з роботи батьків, а не бруднити даремно чернетку.

Насправді причина для того, щоб не робити уроки самостійно завжди одна й та сама - лінощі і надія на те, що батьки зроблять за дитину якщо не все, то добру половину завдань.

Отже, як привчити дитину робити уроки самостійно.

Не робіть за школяра уроки

Ніколи і ні за яких обставин не робіть уроки за дитину. Навіть якщо ви прийшли з роботи занадто пізно, а малому вже пора спати, не варто за школяра виконувати завдання з праці, малювання, математики і т.ін. Зовсім пізно - нехай йде спати, а завтра принесе двійку. Не зовсім пізно - нехай вилазить з ліжка і сідає за книжки. Учитель задає завдання не вам, а вашій дитині, і саме дитина має його виконати.

Школяр цілком спроможний сам намалювати малюнок, зробити аплікацію або розв'язати задачу. Якщо він цього не зробить, він отримає двійку і як результат - ви його покараєте. Але якщо ви будете за нього робити уроки, ви, самі того не бажаючи, зруйнуєте в його свідомості стереотип про те, що навчання в школі - це невід'ємна частина його життя. Він і надалі не робитиме уроки, розраховуючи на те, що ви все зробите за нього.

Допомогти, не означає все зробити

Іноді діти хитрують, намагаючись здаватися дурнішим, ніж вони є насправді. Найчастіше, звертаючись до батьків по допомогу, школярі розраховують на те, що пояснюючи те чи інше правило, батьки самі того не помітивши зроблять всі завдання самі, а їм залишиться лише переписати його з чернетки в зошит. Будьте обережні і не попадіться на ці хитрощі. Допомогти і пояснити складний момент і все зробити за дитину - це далеко не одне й те саме.

Невідворотність покарання

Найскладніше в житті будь-якого батька - навчитися карати дитину. Звісно, ніхто не говорить про побиття немовлят, але якщо ви пообіцяли дитині, що в разі прогулів в школі або двійки з контрольної ви на тиждень заберете у нього планшет - виконайте свою погрозу незважаючи на дитячий протест і плач. Якщо ви будете лише обіцяти дитині, що коли-небудь у вас увірветься терпець і ви покараєте її, вона не тільки не буде сприймати ці погрози серйозно, але швидше за все і вас самих перестане сприймати всерйоз. Навіщо боятися покарання, якого ніколи не було і судячи з усього ніколи не буде?

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