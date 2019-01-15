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Як привчити дитину робити уроки без нагадування

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Хто з батьків не стикався з проблемою, коли діти категорично відмовляються самостійно робити домашнє завдання? Як правило, для цього школярі знаходять тисячі причин, починаючи від того, що вони дуже втомилися і хотіли б відпочити і закінчуючи розповіддю про те, що завдання було дуже складним, тому дитина вирішила дочекатися з роботи батьків, а не бруднити даремно чернетку.

Насправді причина для того, щоб не робити уроки самостійно завжди одна й та сама - лінощі і надія на те, що батьки зроблять за дитину якщо не все, то добру половину завдань.

Отже, як привчити дитину робити уроки самостійно.

Не робіть за школяра уроки

Як привчити дитину робити уроки без нагадування

Ніколи і ні за яких обставин не робіть уроки за дитину. Навіть якщо ви прийшли з роботи занадто пізно, а малому вже пора спати, не варто за школяра виконувати завдання з праці, малювання, математики і т.ін. Зовсім пізно - нехай йде спати, а завтра принесе двійку. Не зовсім пізно - нехай вилазить з ліжка і сідає за книжки. Учитель задає завдання не вам, а вашій дитині, і саме дитина має його виконати.

Школяр цілком спроможний сам намалювати малюнок, зробити аплікацію або розв'язати задачу. Якщо він цього не зробить, він отримає двійку і як результат - ви його покараєте. Але якщо ви будете за нього робити уроки, ви, самі того не бажаючи, зруйнуєте в його свідомості стереотип про те, що навчання в школі - це невід'ємна частина його життя. Він і надалі не робитиме уроки, розраховуючи на те, що ви все зробите за нього.

Допомогти, не означає все зробити

Як привчити дитину робити уроки без нагадування

Іноді діти хитрують, намагаючись здаватися дурнішим, ніж вони є насправді. Найчастіше, звертаючись до батьків по допомогу, школярі розраховують на те, що пояснюючи те чи інше правило, батьки самі того не помітивши зроблять всі завдання самі, а їм залишиться лише переписати його з чернетки в зошит. Будьте обережні і не попадіться на ці хитрощі. Допомогти і пояснити складний момент і все зробити за дитину - це далеко не одне й те саме.

Невідворотність покарання

Як привчити дитину робити уроки без нагадування

Найскладніше в житті будь-якого батька - навчитися карати дитину. Звісно, ніхто не говорить про побиття немовлят, але якщо ви пообіцяли дитині, що в разі прогулів в школі або двійки з контрольної ви на тиждень заберете у нього планшет - виконайте свою погрозу незважаючи на дитячий протест і плач. Якщо ви будете лише обіцяти дитині, що коли-небудь у вас увірветься терпець і ви покараєте її, вона не тільки не буде сприймати ці погрози серйозно, але швидше за все і вас самих перестане сприймати всерйоз. Навіщо боятися покарання, якого ніколи не було і судячи з усього ніколи не буде?

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