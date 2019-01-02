Як правильно провести зимові канікули

Канікули - це завжди свято, а зимові канікули - це подвійне свято. Новий рік, подарунки, ялинка, мандарини, концерти, театральні постановки і ніяких уроків. Однак, навіть канікули можна зіпсувати, якщо підійти до їх організації неправильно.

Наприклад можна занадто захопитися ідеєю новорічних вистав і в прагненні подарувати дитині свято просто змучити її щоденним відвідуванням новорічних концертів. Хтось же навпаки, вирішить, що канікули хоч і новорічні, а двійки самі себе не виправлять, і вважатиме за краще на всі вихідні дні засадити своє чадо за підручники, тим самим зіпсувавши свято і дитині і собі.

Отже, як же спланувати канікули, щоб вони не перетворилися на серйозне випробування для всієї родини?

Святкове місто

Обов'язково сходіть з дитиною в місто. Не на концерт, чи спектакль, а саме в місто, туди де стоїть головна ялинка, де смачно пахне вуличною їжею, глінтвейном і мандаринами. Вечірнє місто, новорічні вогні і святкова атмосфера - це те, що запам'ятається дитині куди більше, ніж два десятка однотипних вистав на новорічну тематику.1

Уроки

Як не крути, а на канікули все ж задають домашні завдання і робити їх доведеться. Одразу домовтеся з дитиною про те, який обсяг роботи їй необхідно зробити і коли саме вона планує займатися цим питанням. Дайте дитині можливість самостійно вирішити, коли наприклад вона вважає за краще сідати за книжки - вечорами або навпаки з ранку, поки ще є сили. Знову-таки, нехай вона визначиться з тим, як саме їй зручно робити уроки: кожен день потроху або навпаки, їй простіше все зробити за два дні. Не тисніть на дитину, дайте їй можливість вибору і прийняття самостійного рішення.

Активний відпочинок

Якщо погода дозволяє, постарайтеся якомога більше часу присвятити активному відпочинку. Сходіть з дитиною на каток, в парк, катайтеся на лижах, дізнайтеся де біля вашого будинку снігова гірка і роздобудьте санки. Жоден комп'ютер ніколи не замінить живе спілкування з усією родиною. Мокрі чоботи висохнуть, застуджене горло і нежить пройдуть, а яскраві спогади залишаться на все життя.

Неробство

Канікули - це чудовий час для відпочинку. Дайте дитині можливість просто повалятися на дивані і нічого не робити. Не перевантажуйте дитину в прагненні показати все і встигнути всюди. Як би ви не хотіли подарувати дитині свято, пам'ятайте, що канікули - це в першу чергу відпочинок, а не випробування на міцність.