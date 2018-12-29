Як пережити зимові канікули без дитячих травм і каліцтв

Зимові канікули - це той золотий час, на який зазвичай очікує вся родина. Святкова ялинка, запах мандаринів, сніговик під вікном і довгоочікуваний відпочинок від нескінченних уроків. Так-то воно так, але як бути з тим фактом, що за статистикою саме під час зимових канікул діти отримують більше травм, ніж було зафіксовано протягом всього року?

Чи можна якось уникнути переломів та забоїв під час ігор в сніжки і катання з гірки і як зробити зимові канікули по справжньому веселими і при цьому безпечними для дитини?

Пластикові гірки

Зараз практично в кожному дворі стоять пластикові гірки. Як правило, на таких гірках катаються діти молодшого шкільного віку, оскільки більш дорослим дітям ці гірки не дуже цікаві. Але якщо влітку така гірка - це абсолютно невинна розвага для малюків, то взимку все набагато серйозніше. Річ у тім, що на морозі пластик стає дуже слизьким, що зрозуміло дуже подобається дітям. З гірки можна з'їхати швидко і весело.

Проте є дуже важливий момент - загальмувати на такій гірці практично неможливо. А це означає, що якщо той, хто їхав попереду ще не звільнив трасу - зіткнення неминуче. Крім того, на таких гірках дуже низькі борти. А тепер складіть всі разом і що ми отримаємо в сумі: пластикова гірка, висота близько 3 метрів, дуже слизька поверхня і практично без бортів. Не важно уявити, що буде з дитиною яка впаде з триметрової висоти на лід або вилетить з такої гірки під час швидкісного спуску.

Металеві труби

Всі ми знаємо, що при сильному морозі в жодному разі не можна чіпати голими руками металеві предмети, а вже тим більше, не варто торкатися до них язиком або губами. Але коли тобі сотні разів розповідають, що язик може прилипнути до труби, так і тягне перевірити це на практиці. На жаль, з настанням перших серйозних морозів "швидкі" регулярно привозять до травмпунктів ось таких горе-дослідників, які ризикнули перевірити все на власному досвіді.

Крижаний спуск

З'їхати з крижаної гірки люблять все: і діти, і дорослі. Для цієї справи підходить абсолютно будь-який інвентар, починаючи від санок і закінчуючи шкільним портфелем або шматком картону. Однак потрібно визнати, що травми, отримані під час таких спусків вважаються найсерйознішими. Удар об лід за своєю силою дорівнює удару об асфальт. А тепер додайте швидкість з якою дитина спускалася з гірки і помножте на швидкість того, з ким вона зіткнулася під час спуску.

Уникнути серйозних забоїв та переломів під час спуску з крижаної гори можна тільки в тому випадку, якщо ви будете гранично обережні і будете уникати зіткнень з іншими дітьми.

Петарди

Щороку лікарні приймають чергових малолітніх любителів феєрверків і петард. Найпоширеніша травма - ушкодження пальців, коли петарда вибухає в руці у дитини. Більш страшні травми діти отримують, коли нагинаються над петардою, щоб подивитися, що ж з нею не так і чого вона не горить. Усе, що можна в цьому випадку порадити батькам - це купити петарди самостійно і підривати їх разом з дитиною, видаливши при цьому дитину на безпечну відстань. Якщо ви не зробите це з дитиною, вона зробить це сама.