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Як отримати користь з комп'ютерних ігор

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Найчастіше, бачачи як дитина всі вихідні безперервно просиджує за комп'ютерними іграми, батьки задаються питанням про те, як цю дивну тягу до безглуздих "стрілялок" і "бродилок" направити в мирне русло. Пошуки рішення можуть бути довгими і безглуздими, проте рано чи пізно в голову батьків приходить рятівна думка про програмування.

Як отримати користь з комп'ютерних ігор

Як правило, бажання бачити свою дитину геніальним програмістом не спадає на думку батькам просто так. Для того, щоб батьки раптом вирішили, що їхня дитина - майбутній програміст мають бути більш, ніж вагомі причини і одна з них - здатність дитини до точних наук. Також часто батьки сподіваються на спадковість і якщо батько досяг успіху в програмуванні, природньо, що він сподівається, що всі його здатності успадкує і син. Однак, навіть якщо ви впевнені, що у дитини є задатки і вона дійсно зможе багато чого досягти на ниві програмування, переконати дитину в тому, що їй це дійсно потрібно, буде дуже непросто.

Отже, як переконати дитину в тому, що програмування - це цікаво:

Не заважайте грати

Як отримати користь з комп'ютерних ігор

Не заважайте дитині грати в комп'ютерні ігри. Крики і бурчання ніколи не дадуть бажаного результату. Просто замість спроби задавити авторитетом, постарайтеся з розумом підбирати для дитини комп'ютерні ігри. Краще акцентувати увагу на іграх, які будуть розвивати логіку. Мета таких маніпуляцій досить проста - дитина має зрозуміти, що результат гри залежить по суті не від її майстерності натискати ті чи інші кнопки на клавіатурі, а виключно від прописаних алгоритмів, які до речі вона сама може і прописувати.

Мислення

Як отримати користь з комп'ютерних ігор

Як би батьки не критикували комп'ютерні ігри, дитячі психологи стоять на своєму: ігри розвивають у дітей абстрактне мислення. А якщо людина вміє мислити абстрактно, цілком логічно, що вона може зацікавитися не тільки тим, як дійти до останнього рівня гри, але і тим, як самотужки створити щось подібне.

Математика

Як отримати користь з комп'ютерних ігор

Практично всі складні комп'ютерні ігри мають рівні, які можна пройти тільки за допомогою спеціальних кодів доступу. По суті, ці коди - не більше, ніж арифметичні алгоритми, прописати які можна при елементарному знанні математики. Як тільки дитина зрозуміє, що саме математика допоможе їй пройти гру до останнього рівня, комп'ютер у вашому домі з предмета для вбивання часу перетворитися на навчальний посібник.

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