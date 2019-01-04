Як отримати користь з комп'ютерних ігор

Найчастіше, бачачи як дитина всі вихідні безперервно просиджує за комп'ютерними іграми, батьки задаються питанням про те, як цю дивну тягу до безглуздих "стрілялок" і "бродилок" направити в мирне русло. Пошуки рішення можуть бути довгими і безглуздими, проте рано чи пізно в голову батьків приходить рятівна думка про програмування.

Як правило, бажання бачити свою дитину геніальним програмістом не спадає на думку батькам просто так. Для того, щоб батьки раптом вирішили, що їхня дитина - майбутній програміст мають бути більш, ніж вагомі причини і одна з них - здатність дитини до точних наук. Також часто батьки сподіваються на спадковість і якщо батько досяг успіху в програмуванні, природньо, що він сподівається, що всі його здатності успадкує і син. Однак, навіть якщо ви впевнені, що у дитини є задатки і вона дійсно зможе багато чого досягти на ниві програмування, переконати дитину в тому, що їй це дійсно потрібно, буде дуже непросто.

Отже, як переконати дитину в тому, що програмування - це цікаво:

Не заважайте грати

Не заважайте дитині грати в комп'ютерні ігри. Крики і бурчання ніколи не дадуть бажаного результату. Просто замість спроби задавити авторитетом, постарайтеся з розумом підбирати для дитини комп'ютерні ігри. Краще акцентувати увагу на іграх, які будуть розвивати логіку. Мета таких маніпуляцій досить проста - дитина має зрозуміти, що результат гри залежить по суті не від її майстерності натискати ті чи інші кнопки на клавіатурі, а виключно від прописаних алгоритмів, які до речі вона сама може і прописувати.

Мислення

Як би батьки не критикували комп'ютерні ігри, дитячі психологи стоять на своєму: ігри розвивають у дітей абстрактне мислення. А якщо людина вміє мислити абстрактно, цілком логічно, що вона може зацікавитися не тільки тим, як дійти до останнього рівня гри, але і тим, як самотужки створити щось подібне.

Математика

Практично всі складні комп'ютерні ігри мають рівні, які можна пройти тільки за допомогою спеціальних кодів доступу. По суті, ці коди - не більше, ніж арифметичні алгоритми, прописати які можна при елементарному знанні математики. Як тільки дитина зрозуміє, що саме математика допоможе їй пройти гру до останнього рівня, комп'ютер у вашому домі з предмета для вбивання часу перетворитися на навчальний посібник.