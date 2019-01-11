Як навчити дитину швидко збиратися до школи

Хто з батьків не стикався з ситуацією, коли дитину буквально неможливо зібрати до школи. Вона занадто довго не хоче вилазити з ліжка, потім починається виснажлива своєю тривалістю церемонія умовлянь улюбленого чада почистити зуби, вмитися, поснідати і нарешті одягнутися і зібрати портфель. Найчастіше, багато хто з батьків збирають портфель школяреві самі, причому роблять це мало не до п'ятого-шостого класу. Також занадто турботливі матусі самі складають улюбленим дітям фізкультуру і тормозки з перекусами. Однак, це не дає ані найменшого результату - діти не починають збиратися до школи швидше.

Отже, як же вдосконалити ранкові збори до школи і навчити дитину збиратися швидше?

Виклик

Киньте дитині виклик. Укладіть з малим парі, що він не збереться швидше, ніж за 15-20 хвилин. По суті, 20 хвилин цілком достатньо для того, щоб прокинутися, почистити зуби, одягнутися і з'явитися на кухню, щоб поснідати. Однак, це за умови, що дитина стане відразу після дзвінка будильника, а не чекатиме, коли ви двадцять разів заглянете в її кімнату і тільки після двадцять першого вашого нагадування почне ліниво спускати ноги з ліжка.

Не будіть

Перестаньте працювати цілодобової нянькою. Вже давно винайдено будильники, крім того, у всіх підлітків є гаджети, а в них є функція будильника. Навіть самий непристосований до життя школяр спроможний завести будильник і почути вранці його сигнал.

Зрозуміло, будь-якій мамі вкрай складно втриматися від спокуси і не розбудити школяра, щоб нагадати, що час спливає. Але, дитині рано чи пізно потрібно починати дорослішати. Якщо її будить мама - вона чітко запам'ятовує, що мама загляне в кімнату далеко не один раз. Зрозуміло, по голосу малий зрозуміє, що ситуація загострюється і пора дійсно підніматися, але поки цей момент настане, замість того, щоб спокійно збиратися на роботу ви будете весь час бігати з ванної в кімнату дитини, з кухні - знову в кімнату дитини, а ваш школяр весь цей час буде просто рахувати скільки разів ви сказали "Вставай".

Не складайте портфель

Перестаньте збирати дитині портфель. Ясна річ, що першокласники не зможуть обійтися без допомоги мами, але якщо йдеться про учнів четвертих класів і вище, то про які збори портфеля мамою може йти мова? У цьому віці дитина цілком може самостійно подивитися в щоденнику розклад уроків на завтра і ще ввечері скласти всі необхідні книги і зошити. Зібрати портфель - це не складно, головне - щоб школяр робив це без вашого втручання і самостійно. Якщо не буде самостійності - можете навіть не мріяти про швидкі ранкові збори до школи.