Як навчити дітей досягати поставленої мети

Хто з батьків не стикався з тим, що дитина, яка цілий місяць просила зависати її до басейну або на бокс, буквально після другого заняття втрачає інтерес до секції і одразу придумує собі нову мрію.

Як би ми не обурювалися таким перепадам настрою, потрібно визнати, що діти знаходяться в постійному пошуку і єдине що їм доступно - це метод проб і помилок. Ось вони і шукають, записуючись то в одну секцію, то в іншу, починають відразу тисячу справ і вс кидають, розуміючи, що насправді їм це не цікаво. Згодом це, зрозуміло, пройде і кожен знайде собі заняття до душі. Але поки діти ще шукають, можна їм допомогти, направивши їх енергію в мирне русло.

Отже, як допомогти дітям знайти себе і навчити їх досягати поставлених цілей.

Пріоритети

Разом з дитиною обговоріть чим би вона хотіла займатися і постарайтеся пояснити їй, що для досягнення своєї мети їй доведеться вийти зі звичної для неї зони комфорту. Якщо дитина наприклад бачить себе відомим альпіністом, у неї навряд чи вийде досягти своєї мети лежачи на дивані. Якщо мета для неї важлива, вона має розуміти, що для цього як мінімум потрібно буде кардинально змінити графік життя, і або вона це зробить або перегляне свої пріоритети і вибере щось більш простіше.

Самооцінка

Ніщо так не підвищує нашу самооцінку, як досягнуті цілі. І не важливо якою була мета - виправити двійку, перемогти на олімпіаді, скинути зайві два кілограми або запросити в кіно дівчинку з паралельного класу. Але якщо дитина поставить перед собою мету і доб'ється її, вона стане набагато більш впевненішою в собі, а її самооцінка суттєво зміцниться.

Сенс

Будь-яка мета робить наше життя цікавішим. Навіть банальне навчання в школі може стати азартною грою, якщо в кінці гри можна отримати бонус у вигляді перемоги над самим собою. Досягнення мети - це свого роду азартна гра, яка наповнює життя живильною енергією і дає дитині сили жити і творити. Якщо ви зможете пояснити це вашій дитині, а ще краще - показати це на власному прикладі, ви зробите її життя по-справжньому цікавим.

Самостійність

Саме досягнення цілей вчить нас бути самостійними. Якщо була поставлена мета, більш того, якщо вона була анонсована перед друзями або родичами, мало хто ризикне відмовитися. Наприклад дитиною було привселюдно заявлено, про те, що вона братиме участь в олімпіаді. Після такої амбітної заяви, вона зробить все, щоб отримати як мінімум призове місце. Найголовніше, що дитина вже без найменшого нагадування з боку батьків буде робити все від неї залежне, щоб підготуватися якнайкраще.