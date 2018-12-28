Як налагодити стосунки з підлітком

Підлітковий вік - це мабуть найстрашніший період у житті всіх без винятку батьків. Хронічний безлад в кімнаті, двійки в школі, дивні й підозрілі друзі, скандали вдома і безсонні ночі. Той, у кого вдома росте підліток, знає наскільки це важко і як часом від безсилля опускаються руки.

Так що ж робити, якщо у вашої дитини почався період підліткового бунту? Як батькам пережити це пекло і не тільки не збожеволіти, але і спробувати налагодити стосунки з бунтівним чадом?

Єдність вимог

Підлітки - це дуже специфічний народ. У питанні побутових дрібниць вони все ще безпорадні діти. Вони не виперуть собі шкарпетки, не зварять навіть пельмені і не винесуть зі своєї кімнати брудну тарілку. У питанні соціалізації вони довго і впевнено гратимуть роль безпорадних крихіток, яким потрібна прислуга в образі мами. Але при цьому, вони далеко не дурні і відмінно аналізують побачене і почуте. Якщо батьки самі балуються спиртним і дитина часто бачить батька, який випиває на кухні, які шанси, що він дослухається до праведного батьківського гніву з приводу чергового приходу додому "під шофе"?

Безглуздо розповідати підліткові про шкоду куріння і демонстративно викидати знайдені у нього сигарети, якщо ви самі - завзятий курець. Підліток копіює поведінку батьків і якщо ви протестуєте проти того, що він кожен день бачить вдома - розберіться спочатку в своїх вимогах. Або поміняйте життєвий уклад, або поновіть список вимог. Третього тут не дано.

Загальна хобі

Якщо підліток ще не остаточно злетів з котушок можна спробувати знайти спільне з ним хобі. Це може бути що завгодно: футбол, тренажерний зал, йога, малювання, басейн. Головне - щоб це було цікаво вам обом і щоб це було добровільно з боку дитини. Поступово ви обидва выдтаєте, старі образи відійдуть на другий план, а на зміну їм прийдуть нові світлі емоції.

Не перебивайте

Не варто переривати дитину, коли вона скаржиться вам на школу, на конкретного вчителя або всю освітню систему в цілому. Школа - це світ підлітка і якщо цей світ його не влаштовує, заборонивши про це говорити ви не вирішите проблему. Дайте дитині виговоритися, вислухайте її. Безумовно, красномовну заяву п'ятнадцятирічної "дорослої" людини про те, що вона і так вже "все в цьому житті бачила" і більше в цієї школи не піде, складно сприймати всерйоз, проте, якщо хочете налагодити відносини - доведеться навчитися розмовляти.

Для початку вислухайте суть проблеми. Якщо є конфлікт з конкретним викладачем або всім педагогічним колективом - задумайтеся про переведення дитини в іншу школу. Якщо є проблеми з успішністю - запропонуйте допомогу репетиторів. Найголовніше - дайте дитині зрозуміти, що ви її не тільки вислухали, але і почули і шукаєте шляхи вирішення проблеми.