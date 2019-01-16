Як допомогти школяреві впоратися з неврозом

Як не крути, але навчання в школі - це постійний стрес і далеко не завжди цей стрес минає без наслідків для психіки дитини. Постійний тиск з боку батьків, нескінченний потік уроків, контрольні роботи, тести, гормональне дозрівання, конфлікти з батьками і однолітками, перша закоханість і пропущені уроки. Коли весь цей потік подій навалюється на тендітні плечі підлітка, він ризикує задавити дитину просто як сніжний ком.

Отже, чому у школярів виникає невроз і як допомогти їм впоратися з ситуацією?

Завищена планка

Найчастіше батьки постійно розвопідають школярам, що на них покладено занадто високу відповідальність і вони просто зобов'язані виправдати надії всіх родичів, включаючи навіть найдальших. Підлітку день у день розповідають, що він має добре закінчити школу, вступити до престижного вузу, відмінно виступити на олімпіаді й т.ін.

Безумовно, нічого поганого в цьому немає, але батьки мають розуміти, що ставлячи перед своєю дитиною завищену планку, вони прирікають її на життя в стані постійного стресу. Боячись не виправдати сподівання батьків школяр рано чи пізно або дійде до нервового виснаження, або в підлітковому віці у нього спрацює захисна реакція організму і він взагалі закине навчання, заявивши батькам, що раз їх надії не виправдані, йому в принципі нема чого старатися.

Ритм життя

Якщо ви не хочете, щоб до моменту отримання шкільного атестата ваша дитина дійшла б до останньої стадії нервового виснаження, згадайте про те, що в першу чергу перед вами дитина з вразливою психікою, а вже потім майбутній студент. У 16-17 років дитина в принципі не може цілодобово сидіти за книжками і думати про вступ. Школяр хоче жити повноцінним життям підлітка: гуляти, ходити в кіно, зустрічатися з друзями, закохуватися і просто отримувати задоволення від життя.

Якщо ж в прагненні допомогти дитині зробити запаморочливу кар'єру ви бездумно будете записувати його на всі курси поспіль і постійно шукати в його графіці "вікно", щоб втиснути туди ще одне заняття з репетитором, нічого окрім шкоди це не принесе. Дитина - не робот, вона потребує відпочинку и повноцінного сну. Не намагайтеся охопити неосяжне і перш, ніж розповісти підлітку, що він просто зобов'язаний вступити до університету на бюджет, визначтеся для себе що для вас важливіше: ваші амбіції чи здоров'я вашої дитини?

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