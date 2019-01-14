Як допомогти школяреві впоратися з екзаменаційним стресом

Стрес перед контрольною або іспитом - це невід'ємна частина шкільного життя. Як би добре не вчився школяр, будь-який зріз знань, будь то банальна самостійна робота чи серйозний тест - це завжди випробування на міцність. На жаль, часом стрес може бути настільки сильним, що хвилювання відверто заважає показати справжній рівень знань.

Чи є шанс знизити ступінь хвилювання перед іспитами і допомогти дитині впоратися зі стресом?

Не тисніть

В першу чергу, стрес перед іспитами пов'язаний з тиском з боку батьків. Якщо вам 24 години на добу розповідають, як багато вклали в вас сил, нервів і грошей, ви так чи інакше почнете відчувати себе, як мінімум, винуватим перед усім світом і, як максимум, - боржником перед усім світом. А тепер додайте до цього відчуття постійні розповіді батьків і про те, що ви просто зобов'язані виправдати покладені на вас надії. Ну і як? Легко буде писатися тест на іспиті?

Якщо дитині постійно капати на мізки і розповідати, що вона чомусь зобов'язана дотягнутися до виставленої вами планки, нічого окрім скутості, комплексів і зайвої нервозності це не дасть. Школяр має розуміти, що він повинен скласти іспит на вищий бал, в першу чергу тому, що це потрібно йому самому, а не тому, що ви так вирішили і вам так хочеться.

Провал

Перед важливими тестами або підсумковою контрольної, від якої буде залежати оцінка в атестаті, обговоріть зі школярем найгірший сценарій. Це не означає, що ви налаштовуєте дитину на негатив, але школяр має розуміти, що станеться, якщо від хвилювання все піде не так, як він планував. Страшилки із серії "батьки голову відірвуть" звучать досить аморфно і школяреві було б непогано розуміти реальні перспективи в разі провалу.

Відпочинок

Як би ви не хвилювалися перед іспитом вашої дитини, не змушуйте її сидіти над книгами 24 години на добу. Дитина - не робот. Навіть самий здібний і сумлінну учень потребує сну та відпочинку. Якщо перед іспитом школяр прийме рішення цілий день нічого не зубрити, а просто виспатися - не заважайте йому. Відпочинок дасть набагато більше користі, ніж зубріння. За лічені години, що залишилися до іспиту, школяр не вивчить щось нове, а ось остаточно змучити себе цілком може.

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