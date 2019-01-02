Як допомогти підліткам скласти план-максимум на 2019 рік

Новий рік - це той рубіж, дійшовши до якого ми озираємося на прожитий рік і намагаємося дати оцінку своїм успіхам і невдачам. Озираючись назад ми вже не так емоційно реагуємо на старі образи, більш тверезо оцінюємо власні поразки і вже бачимо свої помилки, які раніше просто не помічали. Найголовніше - ми вже набагато більш об'єктивно оцінюємо свої шанси на досягнення поставлених цілей.

З початком ще одного року, ми знову ставимо перед собою якісь цілі і тільки від нас самих буде залежати чи судилося цим планам і цілям бути втіленими в життя.

Отже, як допомогти підліткам правильно скласти план на 2019 рік, щоб він був максимально наближений до реального життя і його дійсно можна було б реалізувати.

Ким бути

У всіх підлітків один головний біль - закінчення школи та вступ до вищого навчального закладу. В першу чергу підлітку потрібно визначитися з тим, чим саме він в принципі хотів би займатися в житті і в яку сферу діяльності був би не проти влитися. Вузів, як і спеціальностей величезна кількість, однак обирати вуз потрібно виходячи не з рівня престижності того чи іншого навчального закладу і навіть не з популярності тієї чи іншої спеціальності на даний момент. В першу чергу підліток має сам визначитися в який бік він хоче рухатися і в якій спеціальності він себе бачить.

Куди піти

Коли спеціальність буде обрана, займіться вибором навчального закладу. Яким би простим не здавалося б це завдання, все не так просто і однозначно. Складіть список з усіх вузів, де можна отримати ту спеціальність, яка цікава вашій дитині, а після того, як список буде складено - визначтеся з пріоритетами. Іншими словами, на перше місце винесіть вуз, вступ доякого для вас і вашої дитини найбільш пріоритетий, на друге місце - вуз, до якого дитина піде тільки в разі, якщо не набере бал, необхідний для вступу до пріоритетний заклад. І так по спадаючій. Так вам буде набагато простіше визначитися з цілями і шляхами їх досягнення.

Тести

Тести - це невід'ємний атрибут закінчення школи і вступу до вузу і нікуди сучасні підлітки від цього не дінуться. Як тільки на сімейній раді ви визначитеся з тим, якою спеціальністю хоче займатися дитина і куди ви в першу чергу будете подавати документи, ви зможете скласти список предметів, які підлітку доведеться здавати на ЗНО. Виходячи з наявного списку можна буде тверезо оцінити шанси підлітка на успішне написання тестів і визначитися з тим як саме він буде готуватися: самотужки, вдасться до допомоги репетитора або ходитиме на підготовчі курси.

Наздоганяємо бали

Запропонуйте підлітку перевірити рівень власної підготовки на даний момент, і пройшовши минулорічні тести оцінити свої шанси на вступ в цьому році. Бачачи свій реальний результат підліток зможе чітко вирахувати скільки балів йому ще потрібно було б набрати, щоб вступити до омріяного вузу.