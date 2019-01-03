Як допомогти дітям прийти до тями після канікул

Новорічні канікули - це найочикуваніший момент в житті будь-якого школяра. Свято, смачні частування, новорічна ялинка, подарунки і ніякої школи. Що може бути краще? Можна всю ніч дивитися телевізор або борознити простори Інтернету, можна спати до обіду і зовсім нічого не робити. Так-то воно так, але як бути з тим фактом, що канікули закінчаться і дитині доведеться екстрено вливатися в свій колишній робочий графік, а це буде вже не так просто.

Отже, як же допомогти школярам повернутися до робочого графіку після тривалих канікул:

Відбій

Безумовно, під час канікул 99% дітей намагаються лягати спати пізніше і батьки абсолютно спокійно на це реагують. Однак, потрібно розуміти, що лягти пізніше - це не означає просидіти за комп'ютером всю ніч і не лягати зовсім. Педіатри радять не зрушувати час відбою більш, ніж на 2 години. Якщо під час навчання школяр відправлявся спати о 22.00, то навіть під час канікул він має лягати спати не пізніше 23.30. В іншому випадку у дитини зіб'ється внутрішній будильник і станеться те, що ми зазвичай називаємо змішуванням дня і ночі.

Підйом

Під час канікул всі хочуть відіспатися, що цілком зрозуміло. Однак, тут батьки мають розуміти, що якщо всі два тижні дитина буде спати до першої години дня, то після канікул вона фізично не зможе прокидатися о сьомій ранку. Безумовно, в перші дні канікул варто дати дитині відіспатися і не будити її доти, доки вона сама не прокинеться. Однак, на третій-четвертий день канікул підйом має бути зміщений не більше, ніж на півтори-дві години від звичайного робочого графіка. Якщо зазвичай школяр прокидається о сьомій ранку, то на канікулах він має вставати не пізніше дев'ятої, в іншому випадку після закінчення канікул і на дитину, і на батьків буде чекати серйозний стрес.

Харчування

Під час канікул постарайтеся не порушувати звичний режим харчування дитини. Навіть попри те, що холодильник ломиться від новорічних салатів і всілякої смакоти, а на шоколадні цукерки вже ніхто не може дивитися, дитина повинна жити за своїм звичним графіком. Школяр в обов'язковому порядку має снідати, обідати в той час, коли він обідає в школі і вечеряти в звичний час. Якщо на честь свята школяр буде влаштовувати собі щоденну щільну вечерю глибоко за північ, ні про який здоровий сон не може бути й мови, втім, як і про гарне самопочуття.