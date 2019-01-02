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Як допомогти дитині підбити підсумки минулого року

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Для всіх дітей Новий рік - це найвеселіше свято. Новорічна ялинка, цукерки, святковий стіл і нескінченні подарунки. Що може бути краще і цікавіше? Однак, чим старшими ми стаємо, тим частіше під бій курантів ми починаємо сумувати, замислюючись про те, як минув старий рік. Таке саме бажання оцінити власні досягнення і невдачі характерне і для підлітків, головне - зробити це правильно, щоб не спровокувати появу нових комплексів або чергової депресії.

Отже, як допомогти підлітку підбити підсумки минулого року:

Одне речення

Як допомогти дитині підбити підсумки минулого року

Запропонуйте дитині дати дуже короткий опис минулого року лише одним реченням. Там не повинно бути багато деталей, ніяких епітетів. Речення має бути коротким, ємким і по суті.

Привід для гордості

Як допомогти дитині підбити підсумки минулого року

Дитина повинна пригадати все, що пережила протягом року і зрозуміти, що саме вона може вважати найголовнішим своїм досягненням в минулому році. Це може бути що завгодно, починаючи від першого поцілунку і закінчуючи першим місцем на міській олімпіаді, головне - що це досягнення є, тільки треба про нього згадати.

Час, витрачений даремно

Як допомогти дитині підбити підсумки минулого року

Озираючись на прожитий рік у дитини напевно з'явиться усвідомлення того, що окрім досягнень були і помилки. На щось вона витрачала час дарма, можливо займалася не тими справами, ходила не в ті секції та дружила не з тими людьми. Оцінка того, що підліток вважає своєю помилкою - це теж крок вперед.

Не вистачило часу

Як допомогти дитині підбити підсумки минулого року

Запропонуйте підлітку подумати над тим, що саме він планував на рік, що минув, але так і не зміг реалізувати в силу власних лінощів, мінливості або банального браку часу.

Головне випробування

Як допомогти дитині підбити підсумки минулого року

За рік будь-який підліток проживає ціле життя. Це і конфлікти в школі і нескінченні розставання і возз'єднання з предметом симпатій, і конфлікти з батьками. Запропонуйте дитині з усієї цієї маси вируючих емоцій виділити одну подію, яка стала для неї найважчим і найскладнішим психологічним випробуванням.

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