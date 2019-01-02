Як допомогти дитині підбити підсумки минулого року

Для всіх дітей Новий рік - це найвеселіше свято. Новорічна ялинка, цукерки, святковий стіл і нескінченні подарунки. Що може бути краще і цікавіше? Однак, чим старшими ми стаємо, тим частіше під бій курантів ми починаємо сумувати, замислюючись про те, як минув старий рік. Таке саме бажання оцінити власні досягнення і невдачі характерне і для підлітків, головне - зробити це правильно, щоб не спровокувати появу нових комплексів або чергової депресії.

Отже, як допомогти підлітку підбити підсумки минулого року:

Одне речення

Запропонуйте дитині дати дуже короткий опис минулого року лише одним реченням. Там не повинно бути багато деталей, ніяких епітетів. Речення має бути коротким, ємким і по суті.

Привід для гордості

Дитина повинна пригадати все, що пережила протягом року і зрозуміти, що саме вона може вважати найголовнішим своїм досягненням в минулому році. Це може бути що завгодно, починаючи від першого поцілунку і закінчуючи першим місцем на міській олімпіаді, головне - що це досягнення є, тільки треба про нього згадати.

Час, витрачений даремно

Озираючись на прожитий рік у дитини напевно з'явиться усвідомлення того, що окрім досягнень були і помилки. На щось вона витрачала час дарма, можливо займалася не тими справами, ходила не в ті секції та дружила не з тими людьми. Оцінка того, що підліток вважає своєю помилкою - це теж крок вперед.

Не вистачило часу

Запропонуйте підлітку подумати над тим, що саме він планував на рік, що минув, але так і не зміг реалізувати в силу власних лінощів, мінливості або банального браку часу.

Головне випробування

За рік будь-який підліток проживає ціле життя. Це і конфлікти в школі і нескінченні розставання і возз'єднання з предметом симпатій, і конфлікти з батьками. Запропонуйте дитині з усієї цієї маси вируючих емоцій виділити одну подію, яка стала для неї найважчим і найскладнішим психологічним випробуванням.