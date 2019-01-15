ТОП рад для майбутніх студентів

Так чи інакше, всі випускники мріють стати студентами престижних вузів. Одні хочуть вступити до вузу, щоб отримати гарну освіту, інші - щоб в результаті знайти своє місце в соціумі і зробити кар'єру, треті - просто тому, що вища освіта - це не примха, а необхідність. Хоч би чим не керувалася ваша дитина при виборі свого майбутнього вузу, є деякі моменти, які однаково важливі абсолютно для всіх майбутніх студентів.

Отже, що допоможе майбутнім студентам:

Знайдіть "свій" факультет

Перш, ніж бездумно подавати документи, орієнтуючись виключно на престижність тієї чи іншої спеціальності або відштовхуючись від прохідного балу, дайте дитині можливість самый вибрати, чим би вона хотіла займатися в майбутньому. Якщо майбутній студент зможе знайти "свій" факультет, на якому йому дійсно буде цікаво вчитися, у нього не тільки не буде в подальшому проблем зі здачею сесії, але і не буде проблем з майбутньою кар'єрою.

Жодного зубріння

Постарайтеся піти від традиційної зубріння. Психологи вже не раз доводили, що зазубрювання інформації без розуміння її суті - це марне витрачання сил і часу. Матеріал потрібно не зубрити, а розуміти. Якщо предмет занадто складний і дитина в принципі не зможе освоїти його своїми силами - батькам доведеться замислитися про пошук репетитора або підготовчих курсів. Безумовно, такі послуги потребуватимуть додаткових витрат, але це куди ефективніше, ніж зазубрювання матеріалу без його розуміння.

Конспект, а не гаджет

На підготовчих курсах, під час занять з репетиторами і навіть під час лекцій підліток має вести конспекти від руки, а не користуватися для цього гаджетами. Річ у тім, що як стверджують психологи, у підлітків дуже розвинена зорова пам'ять. Якщо школяр напише від руки лекцію, він запам'ятає її набагато краще, ніж якщо він надрукує той самий матеріал на планшеті.

Навчіться ділити роботу

Випускникам доведеться навчитися розумно підходити до свого навчанні та поставлених завдань. Бачачи вал того, що потрібно написати, вивчити і зробити школярі часом просто не знають з якого боку підійти до всього цього і у багатьох банально опускаються руки. Найголовніше в цій ситуації - не панікувати, а навчитися розумно розподіляти свої сили і ділити великий обсяг роботи на етапи в залежності від терміновості виконання того чи іншого завдання.

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