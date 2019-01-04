МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Моя Школа

ТОП причин для того, щоб купити дитині ГДЗ

244Читати матеріал російською

До ГДЗ можна ставитися по-різному. Ретрогради до хрипу і болю в горлі стверджують, що ГДЗ - це звичайнісінька шпаргалка і нічого окрім проблем з навчанням ця книга дитині не обіцяє. Більш просунуті батьки виходять з того, що вони з ранку до вечора на роботі, отже, дитині доводиться займатися самостійно. В цьому випадку ГДЗ - ідеальний варіант для самоконтролю.

Отже, чому варто купити дитині ГДЗ:

Самоконтроль

ТОП причин для того, щоб купити дитині ГДЗ

Основна перевага ГДЗ - можливість самоконтролю. Маючи під рукою книгу з правильною відповіддю дитині не доведеться чекати до пізнього вечора доки батьки повернуться з роботи або ще гірше, йти до школи з неправильно виконаним завданням. Звіривши отриману відповідь з тією, яка дається в ГДЗ, школяр знатиме правильно він виконав завдання чи ні, отже, він зможе уникнути чергової двійки.

Повторення

ТОП причин для того, щоб купити дитині ГДЗ

За допомогою ГДЗ дуже зручно повторити пройдений матеріал, який вже давно почав стиратися з пам'яті. Для цього достатньо прочитати в підручнику необхідну теорію і розв'язати завдання, які подаються наприкінці кожного параграфа. Потім за допомогою ГДЗ можна звірити правильність відповідей і зрозуміти, які теми потрібно вчити повторно, а з якими повний порядок.

Контрольні роботи

ТОП причин для того, щоб купити дитині ГДЗ

ГДЗ - це ідеальний помічник при підготовці до контрольних робіт. Дитині достатньо вивчити теорію і виконати всі завдання з підручника. Якщо звіривши відповіді з ГДЗ школяр не знайде жодної помилки - можна сміливо йти на контрольну роботу, якщо ж відповіді не співпадуть - у школяра буде час для того, щоб заповнити прогалини в знаннях і підтягнути найбільш проблемні теми.

Безумовно, купуючи дитині ГДЗ ви не можете бути впевнені в тому, що ваше чадо не почне лукавити і банально списувати правильні відповіді. Однак, брехня досить швидко почне кидатися в очі.

Як не крути, але сьогодні практично немає жодного школяра, який не користувався б ГДЗ, питання в тому, як і з якою метою дитина буде користуватися цією книгою.

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы