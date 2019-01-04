ТОП причин для того, щоб купити дитині ГДЗ

До ГДЗ можна ставитися по-різному. Ретрогради до хрипу і болю в горлі стверджують, що ГДЗ - це звичайнісінька шпаргалка і нічого окрім проблем з навчанням ця книга дитині не обіцяє. Більш просунуті батьки виходять з того, що вони з ранку до вечора на роботі, отже, дитині доводиться займатися самостійно. В цьому випадку ГДЗ - ідеальний варіант для самоконтролю.

Отже, чому варто купити дитині ГДЗ:

Самоконтроль

Основна перевага ГДЗ - можливість самоконтролю. Маючи під рукою книгу з правильною відповіддю дитині не доведеться чекати до пізнього вечора доки батьки повернуться з роботи або ще гірше, йти до школи з неправильно виконаним завданням. Звіривши отриману відповідь з тією, яка дається в ГДЗ, школяр знатиме правильно він виконав завдання чи ні, отже, він зможе уникнути чергової двійки.

Повторення

За допомогою ГДЗ дуже зручно повторити пройдений матеріал, який вже давно почав стиратися з пам'яті. Для цього достатньо прочитати в підручнику необхідну теорію і розв'язати завдання, які подаються наприкінці кожного параграфа. Потім за допомогою ГДЗ можна звірити правильність відповідей і зрозуміти, які теми потрібно вчити повторно, а з якими повний порядок.

Контрольні роботи

ГДЗ - це ідеальний помічник при підготовці до контрольних робіт. Дитині достатньо вивчити теорію і виконати всі завдання з підручника. Якщо звіривши відповіді з ГДЗ школяр не знайде жодної помилки - можна сміливо йти на контрольну роботу, якщо ж відповіді не співпадуть - у школяра буде час для того, щоб заповнити прогалини в знаннях і підтягнути найбільш проблемні теми.

Безумовно, купуючи дитині ГДЗ ви не можете бути впевнені в тому, що ваше чадо не почне лукавити і банально списувати правильні відповіді. Однак, брехня досить швидко почне кидатися в очі.

Як не крути, але сьогодні практично немає жодного школяра, який не користувався б ГДЗ, питання в тому, як і з якою метою дитина буде користуватися цією книгою.