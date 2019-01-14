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ТОП причин, чому школярам не можна палити

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Хто з батьків, дізнавшись про те, що дитина почала палити, не намагався пояснити різко подоріславшому чаду, що куріння - це шкідливо. Перша сигарета, знайдена в кишені школяра, в масштабі однієї родини дорівює всесвітньому потопу чи ядерній війні. Як правило, новина про те, що чадо почато палити викликає сильний стрес у всіх дорослих членів сім'ї. Потім йде грандіозний скандал за участю дитини і після чергового грюкання дверима, батьки, злегка охолонувши, збираються на сімейну раду, щоб вирішити, як рятувати дитину.

Для початку, потрібно розуміти, що далеко не всі підлітки, які спробували сигарету, дійсно втягуються і стають завзятими курцями. Багато хто пробує просто з цікавості або щоб не виділятися з натовпу. Але якщо дитина дійсно втягнулася і почала курити, кричати марно, втім як і різко обмежувати видачу кишенькових грошей. Якщо підлітку потрібні гроші на сигарети - він все одно знайде їх. Почне красти, перестане витрачати гроші на обіди, продасть старий смартфон. Насправді у підлітків є безліч способів знайти гроші на куриво. Зрештою завжди є добрий десяток друзів, готових допомогти в надії, що коли батьки візьмуться за них, їм теж допоможуть.

Перш, ніж скандалити, спробуйте просто поговорити з підлітком і пояснити йому, чому ви проти того, щоб він курив.

Отже, чому школярам не можна палити:

Розумові здібності

ТОП причин, чому школярам не можна палити

У підлітковому віці куріння дуже сильно впливає на розумові здібності і на фізичний розвиток організму в цілому. Якщо підлітку наплювати на оцінки в атестаті, то можливо перспектива виглядати гірше за однолітків змусить його задуматися над тим, чи варта викурена сигарета таких жертв.

Легені

ТОП причин, чому школярам не можна палити

Легені підлітка більш вразливі до шкідливого впливу нікотину, ніж легені дорослої людини. Одна й та сама доза нікотину на дорослого і на підлітка діє зовсім по різному і якщо кілька сигарет, викурених поспіль вкрай шкідливі для дорослої людини, то переоцінити їх шкоду для незміцнілого підліткового організму вкрай складно.

Психіка

ТОП причин, чому школярам не можна палити

Підлітковий вік сам по собі - досить непростий період в житті будь-якої людини. Гормональне дозрівання, постійний стрес у зв'язку із закінченням школи і необхідністю вступати до вузу - це дуже складне випробування, через яке доводиться проходити підліткам. Дитяча психіка, під впливом нікотину стає ще більш вразливою до будь-яких подразників. В результаті підліток стає більш дратівливим, нервовим, йому складніше вчитися і сприймати будь-яку нову інформацію.

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