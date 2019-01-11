ТОП ознак того, що над дитиною знущаються в школі

Цькування в школі - це одна з найсерйозніших проблем сучасності. Як правило, мало хто ніколи не стикався з цією проблемою на власному досвіді. Переважно школярі діляться на дві групи: на тих, хто знущається і на тих, над ким знущаються.

Однак, якщо зі складними підлітками все зрозуміло, то як бути з тихими спокійними дітьми над якими знущаються в школі, а вони не просять батьків про допомогу, боячись, що втручання дорослих лише погіршить ситуацію?

Як вчасно помітити, що дитині потрібна допомога?

Синці

Безумовно, ніхто з батьків не буде змушувати старшокласника роздягатися до трусів і буквально зі збільшувальним склом в руках уважно оглядати його на предмет наявності синців і саден. Проте, уважно придивіться до дитини. Так чи інакше ви побачите її в майці або футболці, перед сном ви цілком можете побачити хлопця в одних трусах, а дівчину в піжамних шортах. Якщо на тілі дитини є синці - ви їх помітите.

Найчастіше підлітки намагаються приховати синці від батьків. Дівчата маскують синці на шиї, намагаючись прикрити їх довгим волоссям. Синці на руках ховають під довгими рукавами светрів, а синці на ногах - під брюками з яких підлітки не вилазять, доки синці повністю не зійдуть. Причому погода і час доби в цей момент для них втрачають будь-який сенс. Якщо ваша дитина різко змінила свої переваги в одязі і стала буквально ховатися в якісь дивні балахони, незважаючи на спеку - це тривожний знак і варто уважніше до неї придивитися.

Апатія

Підліток, якого травлять в школі стає заляканим, але найголовніше - у нього з'являється апатія до життя. Цілковита байдужність до подій і самооцінка, яка опускається все нижче і нижче. Дитина починає шукати всі можливі способи, щоб не йти до школи, починаючи від поганого самопочуття і закінчуючи банальними прогулами. Але найголовніше, дитина, яку травлять в школі не буде прогулювати уроки з друзями. Вона просто дочекається поки ви підете на роботу і залишиться вдома, боючись вийти з безпечної зони.

Губить речі і вічно голодний

Якщо ваша дитина раптом почала постійно щось губити в школі - зверніть на це увагу. Як би ми не нарікали на дитячу неуважність, підлітки дуже дорожать своїми гаджетами. Якщо у вашої дитини протягом місяця несподівано загубляться смартфон, планшет, годинник або ще щось - не вірте в казку про те, що все це було загублено, десь забуте або розбите і одразу викинуто.

Ще один важливий симптом - апетит, з яким дитина приходить зі школи. Якщо ви даєте їй гроші на обіди в школі, а вона, прийшовши додому накидається на їжу буквально з вовчим апетитом, виникає логічне запитання: чому вона не обідала в школі і куди пішли видані вами гроші?