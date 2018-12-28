ТОП основних виправдань для підлітків, які бунтують

Підлітковий вік - це завжди складно, причому незалежно від того, як вчиться ваша дитина і наскільки яскраво у нього протікає підлітковий бунт. Гормональний вибух і шкільні навантаження не проходять безслідно ні для кого і так чи інакше у всіх родинах, де підростають старшокласники, починаються складні часи.

Отже, що коїться в головах у підлітків і чому вони раптом стають некерованими?

Діти в дорослому тілі

У 16-17 років підлітки опиняються в дуже непростій ситуації, коли їх внутрішній стан не відповідає зовнішньому. Статеве дозрівання, гормональний сплеск і все що випливає звідси, вперто переконує підлітків в тому, що вони - "абсолютно дорослі люди". У той же час в свої 16-17 років вони абсолютно не пристосовані обходитися без допомоги батьків.

Вони й гадки не мають як приготувати обід, їх мало цікавлять ціни на продукти харчування та суми, зазначені в рахунках за комуналку. Вони ніколи добровільно не почнуть прибирання в своїй кімнаті і не закинуть свої брудні майки до пральної машини. Підлітки просто не розуміють, чому вони раптом повинні робити те, що все життя робила мама. В їх викривленій свідомості процес дорослішання - це виключно отримання нових привілеїв у вигляді отримання додаткових прав, але ніяк не додаткових обов'язків. Раз вони дорослі, вони можуть ходити в нічні клуби, не ночувати вдома, не звітувати перед батьками і т.ін. Однак, покладати на себе відповідальність і обов'язки, які раніше лежали на плечах батьків, діти не тільки не хочуть, але й не можуть, просто в силу віку і рівня соціалізації.

Наівність

Не забувайте, що підлітки - це ще діти, хоч і в дорослому тілі. Вони мріють, ідеалізують своїх обранців, наївно вірять у щось. Нервова система в цей період вкрай вразлива і дуже гостро реагує на будь-які подразники. Безумовно, з часом мрійливість і наївність зникнуть, підлітки стануть більш тверезо дивитися на життя, більш розважливо і раціонально будувати плани на майбутнє.

Ніколи не висміюйте підліткову наївність. На жаль, наївність і недосвідченість - це той недолік, який дуже швидко проходить. По суті, мріяти і бути в чомусь по-дитячому наївним - це не так вже й погано. Не забувайте, що коли дитина підросте на зміну наївності прийде цинізм і гіркий досвід власних невдач і розчарувань, а на зміну мрійливості - холодний розрахунок.

Самобичування

Підлітки вкрай схильні до самобичування. Їм не подобається в собі абсолютно все, починаючи від зайвої ваги і закінчуючи кольором очей. Одні намагаються виправити в собі якісь недоліки і починають займатися спортом, експериментують із зачіскою і гардеробом, інші ж вважають за краще піти в глибоку і безпросвітну депресію. Вихід з такого стану - процес не простий і не швидкий.

Замкненість

Більшість підлітків можуть цілодобово не виходити зі своєї кімнати звівши спілкування з батьками до мінімуму. В принципі це абсолютно природний процес і не варто відразу панікувати з цього приводу. Побути наодинці зі своїми думками - це не так вже й погано. Інша справа, що в епоху Інтернету підліток може жити далеко не своїми думками і робити не свої помилки. Як реагувати на замкнутість дитини сказати складно.

У будь-якому випадку не варто нав'язувати підлітку своє спілкування і тиснути. Просто в цей період батькам варто бути набагато більш уважними і прислухатися до будь-яких змін в поведінці дитини. Найпростіший і найдієвіший спосіб - встановити на комп'ютері дитини клавіатурний шпигун, проте потрібно усвідомлювати, що це втручання в особистий простір і якщо дитина про це дізнається, наслідки можуть бути більш, ніж плачевними.